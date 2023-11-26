حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 11 (كونا) -- السادس والعشرون من نوفمبر

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1962 - وزير الإرشاد والأنباء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يكلف بدر خالد البدر بتولي مهام رئاسة مكتب الكويت في دبي المختص بإقامة المدارس والمراكز الصحية والمساجد في الإمارات السبع.

1964 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوما بقانون يقصر حق مزاولة عمليات استيراد البضائع والمواد والمهمات من الخارج على الأفراد الكويتيين والشركات الكويتية والشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة إضافة إلى شركات التضامن والتوصية واستثنى القانون استيراد الخضار والفواكه والمواشي والأغنام.

1970 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر قانونا في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات.

1987 - رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الاسبق الشيخ مبارك العبدالله الجابر الصباح ينتقل الى رحمة الله عن عمر ناهز 53 عاما حيث عين رئيسا للأركان عام 1963 وتقاعد من الخدمة العسكرية في عام 1980.

2005 - وفاة الفنان عيسى خورشيد (غريد الشاطئ) عن عمر ناهز 61 عاما والذي يعد من أبرز الفنانين الذين واصلوا مسيرتهم في خدمة الحركة الفنية والموسيقية منذ أوائل الستينيات في الكويت 2007 - صحيفة (الشاهد) تبدأ بالصدور اليومي بعد أن كانت أسبوعية وهي جريدة سياسية محلية وتصدر عن شركة الدار الكويتية للاعلام.

2012 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع مع موريتانيا اتفاقية قرض بقيمة 10 ملايين دولار للاسهام في تمويل مشروع المقطع الثاني من طريق (النعمة فصالة).

2013 - مجلس الأمة يجدد الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بعد التصويت على طلب طرح الثقة المقدم من عشرة نواب إثر استجوابه من النائب حسين قويعان.

2013 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع عقدا لتزويد مركز الطوارئ في (عكار) شمال لبنان بتجهيزات وآليات للدفاع المدني تتضمن سيارات إطفاء وأسعاف ومعدات للدفاع المدني وكذلك آليات ثقيلة لتعبيد الطرقات.

2015 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية قرض مع جنوب السودان بقيمة 5ر3 مليون دينار كويتي.

2017 - شركة البترول الوطنية الكويتية تتسلم جائزة الشهادة الذهبية للمباني الخضراء عن فئة المباني القائمة التي تمنحها المنظمةالخليجية للبحث والتطوير (جورد) في قطر.

2017 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع مذكرة تفاهم مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي بشأن استغلال منحة بقيمة مليون دولار أمريكي للاسهام في إغاثة لاجئي الروهينغيا في جمهورية بنغلاديش.

2019 - وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح يعلن نجاح أول عملية جراحية كاملة لزراعة قلب طبيعي في الكويت لمريض في العقد الثاني من عمره وذلك في مركز سلمان الدبوس لأمراض القلب بمستشفى العدان.

2020 - نادي الكويت يحقق لقب بطولة كأس السوبر لكرة الطائرة بنسخته السادسة لموسم (2020-2021) بعد فوزه على نظيره كاظمة بنتيجة (3-0) في المباراة النهائية.(النهاية)