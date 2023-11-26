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سلطات الاحتلال تفرج عن الدفعة الثانية من الاسرى الفلسطينيين ضمن اتفاق الهدنة

11/26/2023 4:29:44 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 26 - 11 (كونا) -- قالت وسائل اعلام فلسطينية اليوم الاحد إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي افرجت مساء امس عن الدفعة الثانية من الاسرى الفلسطينيين وعددهم 39 اسيرا من النساء والاطفال ضمن اتفاق الهدنة بين حركة (حماس) وسلطات الاحتلال الاسرائيلي.
وأضافت الوسائل أن المفرج عنهم هم ست اسيرات خمس من مدينة (القدس) وواحدة من مدينة (بيت لحم) اضافة الى 33 طفلا وفتى من انحاء مختلفة من الضفة الغربية.
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال افرجت عن اسيرات القدس بشكل منفصل فيما وصل الاسرى الآخرون عبر حافلة تابعة للصليب الاحمر من سجن (عوفر) المقام على اراضي غرب (رام الله) الى مدينة (البيرة) حيث نظم استقبال شعبي في ساحة بلديتها.
وأوضحت الوسائل أن من بين الاسيرات المفرج عنهن اسراء الجعابيص من (القدس) التي تعاني من حروق شديدة في جسدها تصل الى نسبة 70 في المئة بعد ان وقع خلل في مركبتها بالقرب من حاجز عسكري اسرائيلي وادى الى انفجار في مقدمة المركبة وزعم الاحتلال حينها انها كانت تنوي تنفيذ عملية.
واعتقلت الجعابيص عام 2015 وحكم عليها بالسجن مدة 11 عاما وقبيل الافراج عنها اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلتها واخلت كل الصحفيين واغلقت الطريق المؤدية اليه.
ومن جهتها قالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان إن خمسة فلسطينيين اصيبوا برصاص الاحتلال الحي امام سجن (عوفر) وفي الوقت ذاته هاجمت قوات الاحتلال الصحفيين واعتدت عليهم.
وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي قد افرجت مساء امس الاول الجمعة عن الدفعة الاولى من الاسرى وعددهم 39 أسيرا هم 15 طفلا و24 امرأة تنفيذا للهدنة في قطاع غزة واحد بنودها تبادل الاسرى والمحتجزين.
ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح امس الاول الجمعة بالتوقيت المحلي بعد عدوان للاحتلال الإسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي أدى إلى استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني بينهم 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.
ونصت الهدنة التي تم التوصل اليها بوساطة مصرية - قطرية - امريكية مشتركة على الافراج عن 50 محتجزا لدى المقاومة مقابل الافراج عن 150 اسيرا فلسطينيا.(النهاية) ن ق / م خ

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