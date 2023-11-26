صورة اليوم

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التاريخ
11/26/2023 4:29:43 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) وزير (الشؤون) رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الشيخ فراس المالك الصباح يزور جناح وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في معرض الكتاب الدولي الـ46
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