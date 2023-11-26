-->

Sunday, 26 November 2023 01:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسعار الذهب تتجاوز 2000 دولار للأونصة نهاية تداولات الأسبوع الماضي

11/26/2023 4:29:43 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 11 (كونا) -- تجاوزت أسعار الذهب حاجز 2000 دولار للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إثر توقعات بقرب انتهاء دورة التشديد النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي).
وقال تقرير متخصص صادر اليوم الأحد عن شركة (دار السبائك) الكويتية إن أسعار العقود الاجلة للذهب (تسليم ديسمبر المقبل) ارتفعت بنسبة 5ر0 في المئة لتصل إلى 2003 دولارات للأونصة بالتزامن مع تراجع المؤشر الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام العملات الأخرى بنسبة 55ر0 بالمئة عند 3ر103 نقطة.
وأضاف أن التوقعات تصب لناحية إبقاء معدل أسعار الفائدة الامريكية دون تغيير في اجتماع (المركزي الأمريكي) المقرر أوائل ديسمبر القادم حيث يرى المحللون أن الولايات المتحدة لن ترفع سقف الفائدة خلال العام الحالي مع إمكانية أن تعمل على تخفيضها بحلول أبريل من العام القادم.
وأكد أن أسعار الذهب سوف تتأثر بشكل إيجابي مع أي قرار أمريكي لخفض أسعار الفائدة خلال الأشهر القادمة إضافة إلى وجود عامل جيوسياسي من الممكن أن يرفع أسعار الذهب أكثر حال استمرار التوتر العسكري في منطقة الشرق الأوسط.
ولفت إلى أن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ثبت أسعار الفائدة الأساسية على القروض لأجل سنة واحدة عند 45ر3 في المئة ولأجل 5 سنوات عند 4ر2 في المئة ما حسن من أداء الذهب خلال تداولات الأسبوع الماضي.
وذكر أن هناك تقارير ومؤشرات اقتصادية أمريكية سوف تصدر خلال الأسبوع سيكون لها أثر مباشر في اتجاهات المعدن الأصفر لاسيما مؤشر الانفاق الاستهلاكي الشخصي ومؤشر مديري المشتريات إضافة إلى خطابات متوقعة للعديد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وعن السوق المحلي أفاد التقرير أنه شهد نشاطا متزايدا بالتزامن مع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر إذ بلغ سعر الغرام من عيار 24 بلغ 9ر19 دينار (نحو 60 دولارا) أما عيار 22 فبلغ 25ر18 دينار (نحو 55 دولارا) فيما أغلقت الفضة عند 285 دينارا (نحو 869 دولارا) للكيلوغرام.
يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام. (النهاية)

س م ر / ه ث




MENAFN26112023000071011013ID1107486182

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث