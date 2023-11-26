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(العجيري العلمي): 22 ديسمبر موعد الانقلاب الشتوي تزامنا مع أقصر نهار وأطول ليل في السنة

11/26/2023 4:29:43 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 11 (كونا) -- قال مركز العجيري العلمي اليوم الأحد إن الانقلاب الشتوي سيكون في 22 ديسمبر المقبل حيث يصادف أقصر مدة للنهار وأطول مدة لليل خلال السنة للنصف الشمالي من الكرة الأرضية.
وذكر المركز في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الشهر نفسه سيشهد مجموعة أحداث فلكية منها زخات شهب (التوأميات) التي تعد واحدة من ألمع الشهب وقد تصل إلى 120 شهابا بالساعة ويمكن مشاهدتها بالعين المجردة منتصف الشهر إذا كانت الظروف ملائمة على أن يشتد تركيزها يومي 14 و15.
وأفاد أنه في اليوم الرابع من الشهر سيكون كوكب عطارد في أبعد مسافة له من الشمس ويمكن مشاهدته من السماء مساء فيما سيظهر الهلال في اليوم الـ12 ليكون بدرا في الـ27 من الشهر.(النهاية) م ف / ن و ف

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