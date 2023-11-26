(العجيري العلمي): 22 ديسمبر موعد الانقلاب الشتوي تزامنا مع أقصر نهار وأطول ليل في السنة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 11 (كونا) -- قال مركز العجيري العلمي اليوم الأحد إن الانقلاب الشتوي سيكون في 22 ديسمبر المقبل حيث يصادف أقصر مدة للنهار وأطول مدة لليل خلال السنة للنصف الشمالي من الكرة الأرضية.
وذكر المركز في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الشهر نفسه سيشهد مجموعة أحداث فلكية منها زخات شهب (التوأميات) التي تعد واحدة من ألمع الشهب وقد تصل إلى 120 شهابا بالساعة ويمكن مشاهدتها بالعين المجردة منتصف الشهر إذا كانت الظروف ملائمة على أن يشتد تركيزها يومي 14 و15.
وأفاد أنه في اليوم الرابع من الشهر سيكون كوكب عطارد في أبعد مسافة له من الشمس ويمكن مشاهدته من السماء مساء فيما سيظهر الهلال في اليوم الـ12 ليكون بدرا في الـ27 من الشهر.(النهاية) م ف / ن و ف
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