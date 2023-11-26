نفطيون كويتيون: انخفاض أسعار النفط إثر تزايد عمليات بيع العقود الآجلة وارتفاع المخزونات الأمريكية

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد المطيري (تقرير)

الكويت - 26 - 11 (كونا) -- رأى خبراء ومتخصصون كويتيون في شؤون النفط والطاقة أن أسعار النفط الخام الآجلة سجلت خسائر للأسبوع الخامس على التوالي بفعل تزايد عمليات بيع العقود الآجلة من قبل المستثمرين في ظل تراجع التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتلاشي المخاوف بشأن تعطل الإمدادات.

وقال هؤلاء الخبراء في تصريحات متفرقة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن من العوامل التي أدت أيضا لانخفاض الاسعار ارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية ومخزونات الغازولين الأمريكية فضلا عن انتعاش مؤشر الدولار الأمريكي بدعم من البيانات الاقتصادية التي أظهرت انخفاض معدلات البطالة.

وانخفض خام برنت في تداولات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 4ر0 في المئة ليصل إلى 58ر80 دولار للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الامريكي بنسبة بلغت 5ر0 في المئة ليبلغ 54ر75 دولار للبرميل.

وقال الخبير في شؤون الطاقة وعضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التكنولوجية الدكتور مبارك الهاجري ل(كونا) إن أسواق النفط شهدت حالة من التذبذب نتيجة عمليات البيع والخوف من الدخول في حالة من الكساد وتباطؤ نمو النشاط الاقتصادي بعد صدور بيانات التجزئة الأمريكية التي تعكس انخفاض مستوى الصرف والقوة الشرائية لدى المستهلك الأمريكي.

وأوضح الهاجري أن بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت يوم الأربعاء الماضي أن هناك نموا في حجم الطلب بواقع 4ر2 مليون برميل بزيادة قدرها 100 ألف برميل على أساس شهري مبينا أن حجم الطلب في مصانع التكرير وكمية السحوبات الاسبوعية "إيجابية".

وأفاد أن هناك حالة من "عدم الاتصال بين السوق الفعلي ونظيره الورقي" موضحا أن المضاربين يضغطون على الأسعار ما يسهم في انخفاضها في حين أن البيانات ومستويات الانتاج والطلب "مستقرة ومتماسكة".

وتوقع أن يكون هناك تمديد إضافي لخفض الانتاج من قبل تحالف (أوبك+) مشيرا في هذا الصدد إلى عدم التزام "انغولا ونيجيريا بالحصص السوقية التي أقرها لهما تحالف (أوبك+)".

بدوره توقع الخبير في مجال الطاقة جمال الغربللي أن يؤدي استمرار الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة المفروضة حاليا هناك إلى صعود الأسعار لمستويات قياسية قد تلامس مستوى 120 دولارا للبرميل.

وذكر أن زيادة السحب من مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية ودخول فصل الشتاء سيسهم في تعزيز الأسعار ودفعها للارتفاع فضلا عن تمديد خفض الإنتاج الطوعي الاضافي البالغ مليون برميل يوميا من قبل السعودية وروسيا.

من جانبه قال الخبير النفطي ورئيس مجلس الأعمال الكويتي في دبي فراس السالم ل(كونا) إن أسعار النفط شهدت انخفاضا بسبب ضعف الطلب العالمي على المشتقات النفطية مع عدم قدوم ذروة البرودة في أوروبا وأمريكا الشمالية مما يعزز الطلب على الطاقة بهاتين القارتين خلال هذا الوقت من العام.

وأضاف السالم أن الاقتصاد الصيني لا يزال في وضع "غامض" حيث تتراكم حاليا مخزونات من المواد النفطية المكررة مع توقع بتقلص الواردات النفطية خلال النصف الأول من العام القادم.

ولفت إلى أن هذه العوامل تشجع تحالف (أوبك+) على تمديد الخفض الإضافي للانتاج لفترة أخرى وزيادة كمياته في حال شهد الطلب المزيد من الاضطرابات مع تراكم المخزونات النفطية في آسيا تجنبا لارتباك كبير بأسواق الطاقة كما حصل في عام 2016.

وأوضح أن توقعات (أوبك) تشير إلى زيادة الطلبات الصينية بنسبة 2ر3 في المئة فقط خلال النصف الاول من العام القادم وبالمقابل فإن وكالة الطاقة الدولية تتوقع نموا بنسبة 9ر3 بالمئة وهما أقل من معدل النمو بين العامين 2016 و2019 ما قبل الجائحة حيث بلغ 5ر4 بالمئة سنويا وهو ما يؤثر على الطلب العالمي بشكل كبير.

وأفاد أن الصين تشكل ما نسبته 25 في المئة من الطلب العالمي على النفط "ومع فتور الاقتصاد العالمي قد لا يشكل الطلب من خارج الصين نموا كافيا للمحافظة على الأسعار دون تخفيض من تحالف (أوبك+)". (النهاية) خ م / ه ث