وزير الإعلام اليمني يؤكد طرد الحوثيين لنائب ممثل مفوضية حقوق الإنسان من صنعاء

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 26 - 11 (كونا) -- أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم الأحد قيام ميليشيات الحوثي بطرد نائب ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء سفير الدين سيد معتبرا أن ذلك يأتي في سياق التضييق الذي تنتهجه الميليشيات تجاه وكالات وبعثات الأمم المتحدة.
وقال الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن "ميليشيات الحوثي تمنع منذ ثلاث سنوات دخول ممثل المفوضية رينو ديتال المعين في عام 2020 إلى مكتب المفوضية في صنعاء على إثر طردها للممثل السابق العبيد أحمد".
وأضاف أن "الميليشيات تواصل اختطاف ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة اثنان منهم محتجزون منذ نوفمبر عام 2021 وثالث منذ أغسطس 2023 بالإضافة إلى 11 موظفا سابقا وحاليا لدى السفارة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية باليمن منذ قرابة عامين واخفائهم قسرا في ظروف غامضة دون أن توجه لهم أي تهم أو السماح لهم بمقابلة أسرهم في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية".
وأوضح الارياني أن "طرد المسؤول الأممي من صنعاء جاء بعد أسابيع على إقدام ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات التابع لميليشيات الحوثي على تصفية هشام الحكيمي احد موظفي منظمة رعاية الأطفال (انقذوا الاطفال) تحت التعذيب بعد شهرين من اختطافه".
وأكد أن "هذه الأعمال الإرهابية نتيجة مباشرة لتقاعس المجتمع الدولي والامم المتحدة والمنظمات التابعة لها عن القيام بواجباتها وتساهلها في التعامل مع ميليشيات الحوثي وغض الطرف المتواصل عن جرائمها وانتهاكاتها المروعة بحق اليمنيين ما دفعها للتمادي أكثر".
وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة مربع الصمت وإدانة هذه الممارسات الاجرامية وممارسة ضغط حقيقي على ميليشيات الحوثي للكشف عن مصير كافة المخفيين قسرا في معتقلاتها وإطلاق سراحهم فورا داعيا المجتمع الدولي وفي المقدمة الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة تصنيفها كمنظمة إرهابية.
يذكر ان وسائل إعلام محلية يمنية نقلت امس السبت عن مصادر حقوقية إن ميليشيات الحوثي أمهلت نائب ممثل المفوضية الأممية لحقوق الإنسان في صنعاء يومين لمغادرة البلاد.(النهاية)
س ن ص / ع ج ر
MENAFN26112023000071011013ID1107486179
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.