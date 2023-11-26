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وزير الإعلام اليمني يؤكد طرد الحوثيين لنائب ممثل مفوضية حقوق الإنسان من صنعاء

11/26/2023 4:29:42 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 26 - 11 (كونا) -- أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم الأحد قيام ميليشيات الحوثي بطرد نائب ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء سفير الدين سيد معتبرا أن ذلك يأتي في سياق التضييق الذي تنتهجه الميليشيات تجاه وكالات وبعثات الأمم المتحدة.
وقال الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن "ميليشيات الحوثي تمنع منذ ثلاث سنوات دخول ممثل المفوضية رينو ديتال المعين في عام 2020 إلى مكتب المفوضية في صنعاء على إثر طردها للممثل السابق العبيد أحمد".
وأضاف أن "الميليشيات تواصل اختطاف ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة اثنان منهم محتجزون منذ نوفمبر عام 2021 وثالث منذ أغسطس 2023 بالإضافة إلى 11 موظفا سابقا وحاليا لدى السفارة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية باليمن منذ قرابة عامين واخفائهم قسرا في ظروف غامضة دون أن توجه لهم أي تهم أو السماح لهم بمقابلة أسرهم في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية".
وأوضح الارياني أن "طرد المسؤول الأممي من صنعاء جاء بعد أسابيع على إقدام ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات التابع لميليشيات الحوثي على تصفية هشام الحكيمي احد موظفي منظمة رعاية الأطفال (انقذوا الاطفال) تحت التعذيب بعد شهرين من اختطافه".
وأكد أن "هذه الأعمال الإرهابية نتيجة مباشرة لتقاعس المجتمع الدولي والامم المتحدة والمنظمات التابعة لها عن القيام بواجباتها وتساهلها في التعامل مع ميليشيات الحوثي وغض الطرف المتواصل عن جرائمها وانتهاكاتها المروعة بحق اليمنيين ما دفعها للتمادي أكثر".
وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة مربع الصمت وإدانة هذه الممارسات الاجرامية وممارسة ضغط حقيقي على ميليشيات الحوثي للكشف عن مصير كافة المخفيين قسرا في معتقلاتها وإطلاق سراحهم فورا داعيا المجتمع الدولي وفي المقدمة الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة تصنيفها كمنظمة إرهابية.
يذكر ان وسائل إعلام محلية يمنية نقلت امس السبت عن مصادر حقوقية إن ميليشيات الحوثي أمهلت نائب ممثل المفوضية الأممية لحقوق الإنسان في صنعاء يومين لمغادرة البلاد.(النهاية)

س ن ص / ع ج ر




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