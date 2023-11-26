وزير (الشؤون): مستمرون بدعم الأشقاء في قطاع غزة بمشاركة أكثر من 30 جهة كويتية

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من سلمان المطيري

الكويت - 26 - 11 (كونا) -- أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك الصباح استمرار دعم الأشقاء في قطاع غزة عبر الجسر الجوي الكويتي بمشاركة أكثر من 30 جهة وجمعية خيرية كويتية.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد قبيل إقلاع طائرتين اغاثيتين مزودتين بمواد غذائية وطبية وسيارتي إسعاف متجهتين إلى مطار العريش الدولي لمساعدة الأشقاء في قطاع غزة ضمن الجسر الجوي الكويتي ليصل مجموعهاإلى 29 طائرة حتى اليوم.

وقال الشيخ فراس الصباح إن هذا الجسر يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة وزارات الصحة والخارجية والشؤون وغيرها علاوة على المشاركة الشعبية الواسعة.

وأكد استمرار الرحلات الاغاثية بإجمالي حمولة تصل إلى 850 طنا من المواد الإغاثية المتنوعة مشيرا إلى أن الجسر الجوي يتواصل ارتكازا على دور البلاد الإنساني في المجال الخيري والإغاثي.

ومن جهته أكد مدير إدارة الكوارث والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الكويتي يوسف المعراج في تصريح مماثل ل(كونا) وصول جميع الشحنات الإغاثية الكويتية إلى داخل قطاع غزة مبينا أنها ضمن ال200 شاحنة التي تم الاعلان عنها عبر وسائل الاعلام المتنوعة.

وأوضح المعراج ان الرحلة الاغاثية ل(الهلال الأحمر) اليوم محملة ب10 أطنان من المواد الطبية والإغاثية ويرافقها متطوعو الجمعية إلى مطار العريش وثم تسلم إلى (الهلال الأحمر المصري) تمهيدا لتسليمها إلى نظيره الفلسطيني والذي بدوره يوزعها داخل غزة.

ومن جانبه قال نائب المدير العام للجمعية الكويتية للاغاثة والمشرف العام على حملة (فزعة لفلسطين) عمر الثويني في تصريح مماثل إن رحلة اليوم تعد العاشرة للجمعية وتحمل 40 طنا مكونة من 300 خيمة ومواد غذائية وملابس شتوية ومعقمات وأدوات طبية إضافة إلى سيارتي إسعاف.

وبين الثويني أن هذه الحملة الإغاثية ثمرة تعاون 28 جهة منها 24 جمعية خيرية و4 جهات حكومية منها (شؤون القصر) وبيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف ووزارة الصحة التي وفرت سيارات الإسعاف.

وأكد الثويني حرص الجمعية على تقديم جميع أوجه الدعم والمساعدة للأشقاء في قطاع غزة حين استقرار أوضاعها لافتا إلى أن اختيار المواد الاغاثية المتنوعة يعود للطلب الشديد عليها لاسيما مع دخول فصل الشتاء ونقص المواد الطبية وغيرها.

وكشف عن تسيير (الكويتية للاغاثة) رحلات إضافية أخرى عبر الطرق البرية والبحرية مبينا أنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها في الأيام المقبلة. (النهاية) س ل م / ا ع ب