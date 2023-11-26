مستشفى الملك المؤسس ومركز الحسين للسرطان يبحثان أطر التعاون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا 26 تشرين الثاني (بترا) - بحث مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الدكتور خلدون البشايرة، ومدير مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور، اليوم الأحد، أطر التعاون المشترك، بما فيها تسهيل علاج مرضى السرطان في إقليم الشمال في ظل الإمكانيات المتوفرة.
وجاء ذلك بحضور رئيس العلاج بالأشعة في مركز الحسين الدكتور عبداللطيف الموسى، والدكتورة نور عوض، تعزيزا لمبدأ التكامل في القطاع الصحي الأردني للوصول لتقديم الخدمة المثلى لمرضى السرطان.
وأشار البشايرة، إلى أن مستشفى الملك المؤسس يمتلك مركزا للعلاج بالأشعة ويتوفر فيه جميع التقنيات الحديثة من أجهزة متخصصة، كما يمتلك استشاريين ذوي خبرة في مجال تشخيص أمراض السرطان المختلفة، وتقديم العلاج بما فيه التداخلات الجراحية والعلاج بالأشعة.
وثمن التعاون الذي أبداه منصور، واستعداده للتعاون والتشارك مع مستشفى الملك المؤسس ضمن الإمكانيات المتاحة.
-- (بترا)
ب.و/أ م/ب ط
26/11/2023 11:56:55
MENAFN26112023000117011021ID1107486177
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