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مستشفى الملك المؤسس ومركز الحسين للسرطان يبحثان أطر التعاون

11/26/2023 4:29:33 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الرمثا 26 تشرين الثاني (بترا) - بحث مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الدكتور خلدون البشايرة، ومدير مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور، اليوم الأحد، أطر التعاون المشترك، بما فيها تسهيل علاج مرضى السرطان في إقليم الشمال في ظل الإمكانيات المتوفرة.
وجاء ذلك بحضور رئيس العلاج بالأشعة في مركز الحسين الدكتور عبداللطيف الموسى، والدكتورة نور عوض، تعزيزا لمبدأ التكامل في القطاع الصحي الأردني للوصول لتقديم الخدمة المثلى لمرضى السرطان.
وأشار البشايرة، إلى أن مستشفى الملك المؤسس يمتلك مركزا للعلاج بالأشعة ويتوفر فيه جميع التقنيات الحديثة من أجهزة متخصصة، كما يمتلك استشاريين ذوي خبرة في مجال تشخيص أمراض السرطان المختلفة، وتقديم العلاج بما فيه التداخلات الجراحية والعلاج بالأشعة.
وثمن التعاون الذي أبداه منصور، واستعداده للتعاون والتشارك مع مستشفى الملك المؤسس ضمن الإمكانيات المتاحة.
-- (بترا)
ب.و/أ م/ب ط
26/11/2023 11:56:55

MENAFN26112023000117011021ID1107486177

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