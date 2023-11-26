العجلوني يبحث مع وفد صيني تعزيز التعاون في المجال التعليمي

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 26 تشرين الثاني (بترا)- بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني، اليوم الأحد، مع وفد صيني من لجنة التعليم والعلوم والصحة والرياضة في المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، تعزيز التعاون في المجال التعليمي ورفد الأردن بالخبرات في مجال التعليم المهني والتقني.

ويمثل الوفد الذي ضم نائب رئيس اللجنة شانغ يونغ، والوزير الأسبق للتعليم المسؤول عن ملف التعليم في الصين زينغ فوزي، وعددا من أعضاء اللجنة ورئيس جامعة بكين للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية الدكتور زو كون، ونائب مدير شركة هواوي في الأردن الدكتور إدريس النعيمات، والملحق الاقتصادي في السفارة الصينية، أعلى مؤسسة استشارية رسمية على المستوى الوطني في الصين.

وأكد العجلوني، أهمية العلاقات التاريخية التي تربط الأردن بجمهورية الصين الشعبية، وعلاقات الصداقة القوية والتعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين، مشيرا لأهمية تعزيز وزيادة التعاون في المجال التعليمي.

ولفت إلى التعاون القائم بين البلقاء التطبيقية وشركة هواوي العالمية، من خلال إنشاء الأكاديمية الأولى للشركة في الأردن في الجامعة، نظرا لما تتميز به من قدرات وتخصصات خاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التخصصات الهندسية في الاتصالات والأمن السيبراني وإنشاء أول كلية للذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن الأكاديمية وفرت فرصاً تدريبية للطلبة، وفق أحدث تقنيات تكنولوجيا الاتصالات في المجالات الفنية المتقدمة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقدم العجلوني، الشكر لحكومة الصين ولشركة هواوي على دعمهما لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم في الأردن، آملا التعاون مع الشركات والجامعات الصينية في إقامة مركز إقليمي تعليمي في الجامعة لصيانة السيارات الكهربائية، لما تحتله الصين من مرتبة متقدمة في صناعة السيارات الكهربائية والخبرات الكبيرة المتميزة في هذا المجال، خاصة أن الأردن والمنطقة تعاني من نقص شديد في خبراء صيانة السيارات الكهربائية ومراكز الصيانة المعتمدة.

بدوره أشاد الوفد الصيني، بعلاقات الصداقة القوية القائمة بين البلدين والتي أرست قواعدها القيادتين الحكيمتين للبلدين وأهمية تعزيز علاقات التعاون بينهما في مختلف المجالات، منوها إلى أهمية التعاون القائم مع مؤسسات التعليم العالي في الأردن، ومنه التعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية للسمعة الطيبة التي تتمتع بها وأهمية تعزيز الروابط مع الجامعات الصينية، خاصة في مجال التخصصات التقنية والذكاء الاصطناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وجال الوفد برفقة رئيس الجامعة في أكاديمية هواوي، التي تم إنشاؤها بالتعاون مع شركة هواوي، لتوفير التدريب للطلبة على أحدث تقنيات الاتصالات المتطورة.

--(بترا)

أع/أ م / س س

26/11/2023 11:49:59