العجلوني يبحث مع وفد صيني تعزيز التعاون في المجال التعليمي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 26 تشرين الثاني (بترا)- بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني، اليوم الأحد، مع وفد صيني من لجنة التعليم والعلوم والصحة والرياضة في المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، تعزيز التعاون في المجال التعليمي ورفد الأردن بالخبرات في مجال التعليم المهني والتقني.
ويمثل الوفد الذي ضم نائب رئيس اللجنة شانغ يونغ، والوزير الأسبق للتعليم المسؤول عن ملف التعليم في الصين زينغ فوزي، وعددا من أعضاء اللجنة ورئيس جامعة بكين للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية الدكتور زو كون، ونائب مدير شركة هواوي في الأردن الدكتور إدريس النعيمات، والملحق الاقتصادي في السفارة الصينية، أعلى مؤسسة استشارية رسمية على المستوى الوطني في الصين.
وأكد العجلوني، أهمية العلاقات التاريخية التي تربط الأردن بجمهورية الصين الشعبية، وعلاقات الصداقة القوية والتعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين، مشيرا لأهمية تعزيز وزيادة التعاون في المجال التعليمي.
ولفت إلى التعاون القائم بين البلقاء التطبيقية وشركة هواوي العالمية، من خلال إنشاء الأكاديمية الأولى للشركة في الأردن في الجامعة، نظرا لما تتميز به من قدرات وتخصصات خاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التخصصات الهندسية في الاتصالات والأمن السيبراني وإنشاء أول كلية للذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن الأكاديمية وفرت فرصاً تدريبية للطلبة، وفق أحدث تقنيات تكنولوجيا الاتصالات في المجالات الفنية المتقدمة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقدم العجلوني، الشكر لحكومة الصين ولشركة هواوي على دعمهما لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم في الأردن، آملا التعاون مع الشركات والجامعات الصينية في إقامة مركز إقليمي تعليمي في الجامعة لصيانة السيارات الكهربائية، لما تحتله الصين من مرتبة متقدمة في صناعة السيارات الكهربائية والخبرات الكبيرة المتميزة في هذا المجال، خاصة أن الأردن والمنطقة تعاني من نقص شديد في خبراء صيانة السيارات الكهربائية ومراكز الصيانة المعتمدة.
بدوره أشاد الوفد الصيني، بعلاقات الصداقة القوية القائمة بين البلدين والتي أرست قواعدها القيادتين الحكيمتين للبلدين وأهمية تعزيز علاقات التعاون بينهما في مختلف المجالات، منوها إلى أهمية التعاون القائم مع مؤسسات التعليم العالي في الأردن، ومنه التعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية للسمعة الطيبة التي تتمتع بها وأهمية تعزيز الروابط مع الجامعات الصينية، خاصة في مجال التخصصات التقنية والذكاء الاصطناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وجال الوفد برفقة رئيس الجامعة في أكاديمية هواوي، التي تم إنشاؤها بالتعاون مع شركة هواوي، لتوفير التدريب للطلبة على أحدث تقنيات الاتصالات المتطورة.
--(بترا)
أع/أ م / س س
26/11/2023 11:49:59
MENAFN26112023000117011021ID1107486176
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