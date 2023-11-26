ارتفاع حصيلة شهداء مدينة ومخيم جنين إلى 5 وإصابة 14

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 26 تشرين الثاني (بترا) - ارتفعت حصيلة شهداء مدينة ومخيم جنين شمال الضفة الغربية، إلى 5 شهداء، وأصيب 14 آخرون بجروح مختلفة، واعتقل 11 بينهم جريحان، خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي، الذي تواصل لأكثر من 14 ساعة منذ مساء أمس حتى فجر اليوم الأحد.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، عن استشهاد الشاب أسعد الدمج (33 عاما) جراء قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي، منزلا في حارة الدمج في مخيم جنين.

كما استشهد عمار أبو الوفا (21 عاما)، وأحمد أبو الهيجا (20 عاما)، ومحمد فريحات (27 عاما) والطفل محمود خالد أبو الهيجا (17 عاما) من اليامون، برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في أماكن متفرقة من جنين ومخيمها.

وأشارت الوزارة إلى أن 14 مواطنا، بينهم ثلاث نساء، أصيبوا برصاص الاحتلال جراء قصف المنزل في حارة الدمج، وصفت حالة ثلاثة منهم بالخطيرة.

-- (بترا)

م . ف/أ م/ب ط

26/11/2023 11:25:11