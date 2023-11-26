ارتفاع حصيلة شهداء مدينة ومخيم جنين إلى 5 وإصابة 14

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 26 تشرين الثاني (بترا) - ارتفعت حصيلة شهداء مدينة ومخيم جنين شمال الضفة الغربية، إلى 5 شهداء، وأصيب 14 آخرون بجروح مختلفة، واعتقل 11 بينهم جريحان، خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي، الذي تواصل لأكثر من 14 ساعة منذ مساء أمس حتى فجر اليوم الأحد.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، عن استشهاد الشاب أسعد الدمج (33 عاما) جراء قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي، منزلا في حارة الدمج في مخيم جنين.
كما استشهد عمار أبو الوفا (21 عاما)، وأحمد أبو الهيجا (20 عاما)، ومحمد فريحات (27 عاما) والطفل محمود خالد أبو الهيجا (17 عاما) من اليامون، برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في أماكن متفرقة من جنين ومخيمها.
وأشارت الوزارة إلى أن 14 مواطنا، بينهم ثلاث نساء، أصيبوا برصاص الاحتلال جراء قصف المنزل في حارة الدمج، وصفت حالة ثلاثة منهم بالخطيرة.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
26/11/2023 11:25:11
MENAFN26112023000117011021ID1107486175
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