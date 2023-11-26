الفيصلي يخوض مواجهة قوية أمام ناساف الأوزبكي غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الثاني (بترا) - يخوض فريق النادي الفيصلي لكرة القدم مساء يوم غد الاثنين، مواجهة قوية أمام فريق ناساف الأوزبكي، في المباراة التي تقام في مدينة قارشي الأوزبكية، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا.
وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات المجموعة الثانية التي يتصدرها فريق الشارقة الإماراتي برصيد 8 نقاط، ثم ناساف الأوزبكي برصيد 7 نقاط، والسد القطري ثالثا برصيد 4 نقاط، ثم الفيصلي رابعا برصيد 3 نقاط.
ويبحث فريق الفيصلي ممثل الكرة الأردنية في هذه البطولة، عن تحقيق الفوز للإبقاء على حظوظه بالتأهل، رغم صعوبة المهمة أمام فريق ناساف، الذي يلعب على أرضه وبين جمهوره.
-- (بترا)
خ خ/أ م/ب ط
26/11/2023 11:21:51
MENAFN26112023000117011021ID1107486174
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