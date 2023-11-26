الفيصلي يخوض مواجهة قوية أمام ناساف الأوزبكي غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الثاني (بترا) - يخوض فريق النادي الفيصلي لكرة القدم مساء يوم غد الاثنين، مواجهة قوية أمام فريق ناساف الأوزبكي، في المباراة التي تقام في مدينة قارشي الأوزبكية، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا.

وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات المجموعة الثانية التي يتصدرها فريق الشارقة الإماراتي برصيد 8 نقاط، ثم ناساف الأوزبكي برصيد 7 نقاط، والسد القطري ثالثا برصيد 4 نقاط، ثم الفيصلي رابعا برصيد 3 نقاط.

ويبحث فريق الفيصلي ممثل الكرة الأردنية في هذه البطولة، عن تحقيق الفوز للإبقاء على حظوظه بالتأهل، رغم صعوبة المهمة أمام فريق ناساف، الذي يلعب على أرضه وبين جمهوره.

-- (بترا)

خ خ/أ م/ب ط

26/11/2023 11:21:51