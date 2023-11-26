مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 26 تشرين الثاني (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، موضحة أن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.
كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية عند جميع أبواب المسجد الأقصى، ومنعت المواطنين من الدخول إليه، وأرجعت العديد منهم ومنعتهم من أداء الصلوات في محيط المسجد الأقصى، بالتزامن مع السماح للمستوطنين المتزمتين باقتحامه.
-- (بترا)
م . ف/اص/ب ط
26/11/2023 11:12:43
MENAFN26112023000117011021ID1107486173
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.