مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 26 تشرين الثاني (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، موضحة أن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.

كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية عند جميع أبواب المسجد الأقصى، ومنعت المواطنين من الدخول إليه، وأرجعت العديد منهم ومنعتهم من أداء الصلوات في محيط المسجد الأقصى، بالتزامن مع السماح للمستوطنين المتزمتين باقتحامه.

-- (بترا)

م . ف/اص/ب ط

26/11/2023 11:12:43