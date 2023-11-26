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استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس

11/26/2023 4:29:29 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 26 تشرين الثاني (بترا) - استشهد فجر اليوم الأحد، فلسطينيان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية يتما جنوب مدينة نابلس.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان إن فلسطينيين أصيبا بالرصاص الحي بالوجه والبطن، خلال مواجهات مع الاحتلال عقب اقتحام القرية، ونقلا إلى المستشفى، واعلن عن استشهادهما في وقت لاحق .
-- (بترا)
م ف /ا ص/ب ط
26/11/2023 09:58:38

MENAFN26112023000117011021ID1107486172

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