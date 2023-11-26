استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس

استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس
التاريخ
11/26/2023 4:29:29 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 26 تشرين الثاني (بترا) - استشهد فجر اليوم الأحد، فلسطينيان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية يتما جنوب مدينة نابلس.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان إن فلسطينيين أصيبا بالرصاص الحي بالوجه والبطن، خلال مواجهات مع الاحتلال عقب اقتحام القرية، ونقلا إلى المستشفى، واعلن عن استشهادهما في وقت لاحق .
-- (بترا)
م ف /ا ص/ب ط
26/11/2023 09:58:38
MENAFN26112023000117011021ID1107486172
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