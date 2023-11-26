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إسرائيل تتسلم قائمة بأسماء الرهائن الذين سيطلق سراحهم اليوم

11/26/2023 4:29:29 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- تسلمت السلطات الإسرائيلية قائمة بأسماء الرهائن الذين ستطلق "حماس" سراحهم في وقت لاحق اليوم الأحد، وفق ما ذكرت صحيفة هآرتس نقلا عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضافت الصحيفة نقلا عن بيان حكومي صباح اليوم الأحد أن "إسرائيل تلقت قائمة بأسماء الرهائن وتم نقل المعلومات إلى عائلات الرهائن".
وأجرت حركة حماس وإسرائيل الليلة الماضية عملية تبادل ثانية للرهائن والأسرى حيث تم تسليم 13 أسيرا إسرائيليا و7 أسرى من حملة الجنسيات الأجنبية من المحتجزين في قطاع غزة، في إطار المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.
وأطلقت إسرائيل سراح 39 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
26/11/2023 09:53:00

MENAFN26112023000117011021ID1107486171

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