إسرائيل تتسلم قائمة بأسماء الرهائن الذين سيطلق سراحهم اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 تشرين الثاني (بترا)- تسلمت السلطات الإسرائيلية قائمة بأسماء الرهائن الذين ستطلق "حماس" سراحهم في وقت لاحق اليوم الأحد، وفق ما ذكرت صحيفة هآرتس نقلا عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضافت الصحيفة نقلا عن بيان حكومي صباح اليوم الأحد أن "إسرائيل تلقت قائمة بأسماء الرهائن وتم نقل المعلومات إلى عائلات الرهائن".
وأجرت حركة حماس وإسرائيل الليلة الماضية عملية تبادل ثانية للرهائن والأسرى حيث تم تسليم 13 أسيرا إسرائيليا و7 أسرى من حملة الجنسيات الأجنبية من المحتجزين في قطاع غزة، في إطار المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.
وأطلقت إسرائيل سراح 39 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
26/11/2023 09:53:00
MENAFN26112023000117011021ID1107486171
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