4 أفلام بالسينما و12 ألبومًا غنائيًا.. تعرف على رحلة عامر منيب فى ذكراه

MENAFN - Youm7) تحل اليوم الأحد ذكرى وفاة المطرب عامر منيب الذى يعتبر من الاصوات المميزة فى جيله، واحتل مكانة كبيرة بيبن الجمهور، وتمتع بسيرة طيبة فى حياته وبعد وفاته.

اكتشفه الموسيقار المصرى الكبير حلمى بكر خلال لقاء جمع ألمع النجوم المصريين، وعلى رأسهم نور الشريف ومحمود ياسين بصحبة زوجاتهم، وأطربهم الراحل بأغنية لمحمد عبدالوهاب وكانت بداية دخوله المجال الفنى والغناء تحديدًا، وأعجب بكر بصوته وقرر أن يدعمه، وتحدث إليه أنه موهوب وأن أمامه مستقبلا باهرا، فأخبره عامر أن سيسافر إلى أستراليا لاستكمال دراسته وأنه بالفعل قطع تذكرة السفر، فطلب منه بكرالتراجع عن قراره، واقتنع عامر وقطع تذكرة السفر، التى كانت سببا فى نجوميته ودخوله عالم الفن.

حبه للغناء والتمثيل لم يأتِ من فراغ، إذ إن جدته الراحلة هى الفنانة القديرة مارى منيب وبعد وفاتها، قرر البحث عن ذاته واكتشاف موهبته وإعلانها، ولأنه لم يكن ثريًّا، وكون فرقة وإنتاج ألبومه الأول عام 1990، بعنوان "لمحى".

نجح مُنيب نجاحًا نسبيًّا، بعد أول ألبوم غنائى له، والذى أدى إلى اتجاه عروض شركات الإنتاج عليه، فخرج بعدها بمجموعة متميزة من الألبومات، أبرزها "يا قلبى" و"أول حب" و"علمتك" و"فاكر" و"أيام وليالى" و”كل ثانية معاك" وغيرها.

وأصدر الراحل طوال مسيرته 12 ألبومًا، بخلاف 4 أفلام سينمائية، أولها فى عام 2002، "سحر العيون" مع النجمتين نيلى كريم وحلا شيحة، ثم "كيمو وأنتيمو" شاركته فيه الفنانة مى عزالدين، وبعده "كامل الأوصاف" للمرة الثانية مع "شيحة"، وأخيرًا "الغواص" مع القدير حسن حسنى وداليا البحيرى.







