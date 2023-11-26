عيد ميلاد بوسي.. شكلت ثنائيًا سينمائيًا مع نور الشريف وهددت بالانتحار للزواج منه

MENAFN - Youm7) تحتفل الفنانة بوسي بعيد ميلادها، اليوم الأحد 26 نوفمبر، والتي تعد إحدى أهم النجمات التي وضعن بصمة في تاريخ السينما المصرية، إذ قدمت مسيرة شهدت تألقها في عشرات الأعمال السينمائية والتليفزيونية والإذاعية والمسرحية، وأستطاعت أنت تقدم الكثير من الأدوار التي تنوعت ما بين الحب والرومانسية والأدوارة الجدية.

بوسي ونور الشريف

بدأت الفنانة بوسي حياتها الفنية منذ أن كانت في العاشرة من عمرها، وشاركت في برامج الأطفال في التليفزيون، ثم شاركت في في السينما من خلال فيلم "نار في صدري" مع الفنان أحمد مظهر، كما شاركت في عدد من مسرحيات الأطفال منها، مسرحية "الحذاء الأحمر"، ومسرحية "لوز وبندق"، ومسلسل "عودي يا أمي".

حفل زفاف بوسي ونور الشريف

عملت مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح في "جوليو ورومييت"، أما في شبابها قدمت مسرحيات "كنت فين يا علي" و"روحية اتخطفت"، وفي الدراما قدمت مسلسلات "الحرملك، خالتي صفية والدير، جواري بلا قيود، القاهرة والناس".

نور الشريف وبوسي

جمع الفنانة بوسي قصة حب وزواج بالفنان الراحل نور الشريف، إذ بدأت قصة الحب والإعجاب بين نور الشريف وبوسى فى سن صغير، وذلك خلال إحدى البروفات، وقام نور الشريف بطلب يدها بعد ذلك من أهلها ولكنهم رفضوا ذلك رغبتا منهم فى أن تتزوج من رجل أعمال غنى حتى يطمئنوا على مستقبل ابنتهم، ولكن بوسى رفضت وهددتهم بأنه ستنتحر وصممت على الزواج من نور الشريف، حتى أجبرتهم على الموافقة، وتزوجا عام 1972 ليعيشا سويا لمدة أكثر من 30 عاما من الحب والعشق وأنجبا ابنتان هما مى وسارة نور الشريف.

بوسي ونور الشريف من حفل زفافهم





قدم الفنان بوسي مع زوجها الفنان الراحل نور الشريف سلسلة كبيرة من أشهر أفلام السينما المصرية فكان ثنائيا ناجحا أحبهما الجمهور سويا ومن بين هذه الأفلام، "حبيبى دائما"، "أخر الرجال المحترمين"، "زمن حاتم زهران"، "العاشقان"، "كروانة".