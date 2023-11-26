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ذكرى رحيل صباح..ما لا تعرفه عن لقب الشحرورة من سبب التسمية لمعنى الكلمة

11/26/2023 4:29:17 AM
(MENAFN- Youm7) يتزامن اليوم الأحد الـ
26 من نوفمبر مع ذكرى رحيل أحد أهم الأصوات الغنائية بتاريخ الوطن العربى وهى الشحرورة صباح التي رحلت عن عالمنا بعد رحلة ومسيرة طويلة أبدعت فيها بصوتها في الغناء، كما لم يقل إبداعها في السينما بأفلام شاركت فيها البطولة مع أكبر النجوم.

صباح التي طالما لقبت بالشحرورة ربما لا يعلم الكثيرون من محبيها سر هذا الإسم واللقب الذى طالما لقبت به، ونكشفه بالسطور التالية.


صباح


أصل كلمة الشحرورة

أولاً نبدأ من أصل كلمة الشحرورة ومعناها، فالشحرورة هى أشهر أنثى الطيور اللبنانية التي تتميز بجمال صوتها، كما أن هذا الطائر لا يعيش فى لبنان فحسب وإنما يعيش بشكل أكبر فى أوروبا وآسيا، والمغرب العربي، وفى أوروبا لا يطلقون عليه الشحرورة وإنما يسمي الطائر الأسود لأن لون ريشه بالكامل أسود فيما عدا منقاره الأصفر.


المغنية صباح

صباح من مواليد وادى شحرور

علاقة المغنية اللبنانية صباح بكلمة الشحرورة لم تتمثل في هذا فقط، وإنما أيضاً لأنها من مواليد "وادي شحرور" اسم إحدى القرى اللبنانية بمحافظة جبل لبنان، وهو ما أسهم أيضًا في تلقيبها بـ"الشحرورة" نسبة إلى مقر ولادتها.

المنتجة آسيا أول من ناداتها به

كل ما سبق لم نذكر فيه من أطلق عليها هذا اللقب،
فأول من ناداها به هي المنتجة آسيا داغر التى فكرت في منحها لقب الشحرورة، لكنها فضلت إجراء استفتاء حول ذلك ليتم فى نهايته اختيار صفة الشحرورة لترافقها دائماً.








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