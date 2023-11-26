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4 عروض وندوة للفنانة سميرة محسن فى مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى

11/26/2023 4:29:17 AM
(MENAFN- Youm7) تقام في اليوم الأول من فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشباب برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي، ندوة فى العاشرة صباحاً، وهى عبارة عن لقاء مهني بين المؤسسات والمهرجانات الدولية ويديرها الناقد عز الدين حافظ وينتهي اللقاء فى الثانية عشرة ظهراً.



بعد ذلك فى الثانية ظهراً تعقد ندوة الاحتفاء بالمسرح الإيطالي ورموزه ويديرها الكاتب
الأستاذ إبراهيم الحسيني، وتنتهي في الواحدة، وفى الساعة الثانية والنصف ظهرا تبدأ ندوة باسم الدورة الثامنة والمؤتمر الصحفي الخاص بالفنانة النجمة د. سميرة محسن ويديرها الكاتب الصحفي والناقد جمال عبد الناصر بحضور د. عمرو دوارة مؤلف كتاب ( سميرة محسن .. متعددة المواهب).



ويختتم الجزء الخاص بالندوات والمؤتمرات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالفنانة والنجمة ميمي جمال والذي يبدأ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا وينتهي في تمام الساعة الرابعة والنصف ويديره أيضا الكاتب الصحفي، والناقد الفني جمال عبد الناصر .



أما عروض اليوم فتبدأ فى الخامسة والنصف بالعرض المسرحي "احتراق شمعة" ضمن مسابقة العروض المسرحية الكبري ويقدم بقصر ثقافة شرم الشيخ
يليه العرض المسرحي "حيث لايراني أحد" والذي يقدم ضمن مسابقة عروض مسرح الشارع والفضاءات الغير تقليدية وذلك بمسرح السوق القديم ثم يقدم العرض الميكسي woman fiah ضمن مسابقة
عروض المونودراما وذلك في الساعة العاشرة، ويختتم اليوم بالعرض الإيطالي عرض "Apena" وذلك ضمن مسابقة العروض الكبري.














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