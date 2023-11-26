اسمى الحقيقي دانيال.. مؤلف ولاد العم يكشف كيف جاءته فكرة الفيلم بعد 14 سنة

MENAFN - Youm7) فى خريف 2009، قدم المخرج شريف عرفة ، واحدًا من أهم أفلامه خلال السنوات الأخيرة، وهو فيلم "ولاد العم" ، والذى يدخل إلى عالم المخابرات والجاسوسية، ولاقى الفيلم نجاحًا كبيرًا، وقام ببطولته كل من كريم عبد العزيز وشريف منير ومنى زكى ومجموعة من نجوم السينما، حيث تحل اليوم الذكرى الـ 14 لإنتاج الفيلم، والذى قدم فى 26 نوفمبر عام 2009.

أحد أشهر المشاهد في الفيلم، حينما قام ضابط الموساد بخطف سلوى والتى من المفترض أنها زوجته وأبنائهما، إلى إسرائيل، حيث قال لها وهم على متن مركب، "أنا اسمى الحقيقى دانيال"، حيث ظنت أنه يمزح معها حتى اكتشفت الحقيقة.

اسمي الحقيقي دانيال

يقول مؤلف الفيلم عمرو سمير، فى أحد البرامج التلفزيونية، "فكرة الفيلم جاءتنى حينما كنت مع زوجتى في مركب في بورسعيد فشعرت بقلق فقلت لها إحنا رايحين إسرائيل وأنا جاسوس إسرائيلى.. وحينما عدت تواصلت مع شريف عرفة".

كريم عبد العزيز، قال خلال لقائه ببرنامج " sold out" الذى يقدمه الاعلامى محمود سعد، على منصة watch it، إنه كان يرغب في تغيير شكل البطل الذى يقدمه في أدواره وخصوصًا بداية من فيلم "أبو على"، خاصة أن الطبقة الشعبية هي الأحب إلى قلبه، فكان يرغب في التنوع في تلك المنطقة".

وأضاف كريم عبد العزيز: "بدأت فعلاً في "أبو على" وكانت مرحلة مهمة في حياتى المهنية، وقدرت تلك الأفلام تقدمنى للجمهور في تغيير الشكل أو النمط الذى بدأت به، وعلى سبيل المثال "واحد من الناس" و "محطة مصر"، وبعدها عدت إلى المخرج شريف عرفة في فيلم ولاد العم".