لو عايز تطور نفسك ومش عارف تبدأ منين.. 7 أنشطة وخطوات بسيطة تساعدك

MENAFN - Youm7) قد تأتي أوقات لا تكون فيها راضيًا عن جوانب معينة من شخصيتك وترى أنها بحاجة لمزيد من التطوير والعمل. ورغبتك هذه في تغيير سمة شخصيتك لا تعني أنك لا تحب نفسك أو تقبلها. إنه يعني في الواقع العكس: أنت تدرك أنك يمكن أن تصبح أفضل نسخة من نفسك وهذا يتطلب العمل. وبذل هذا الجهد هو شكل من أشكال حب الذات، وهنا يأتي دور أنشطة تنمية الشخصية، فوفقًا لموقع "betterup" هناك بعض الأنشطة التي يمكن أن تساعدك علىتطوير الذات

تطوير مهارات الاتصال

إذا كنت ترغب في تعزيز العلاقة الشخصية والجسدية وحتى المهنية، يجب الحرص على صقل المهارت الاتصال لديك، مثل مهارات الاستماع واستخدام لغة الجسد والإيماءات مع التعبير بشكل واضح، ضعف التواصل يؤدى إلى زيادة التوتر وانخفاض معنويات الموظف في العمل وحتى في العلاقات الشخصية، ولكن التحسين في أسلوب التواصل يؤدى إلى زيادة في الشعور بالرضا.



تطوير الشخصية

الالتزام بتحدى 30 يوما

يمكن أن تتحدى نفسك لتحقيق أهداف معينة من خلال خوض تحدى لمدة 30 يوما، قد يكون الأمر صغيرا في بادئ الأمر، ولكن يمكن الالتزام به كل يوم لمدة شهر، هذا النشاط يساعدك على تعلم الانضباط

والالتزام بعادات جديدة.

الخروج من منطقة الراحة

كثير من الناس تشعر بالراحة في روتين حياتهم، ولكن عند تجربة أشياء جديدة تكون لها العديد من الفوائد مثل زيادة التركيز وتحسين من حالة الذاكرة مع زيادة الإبداع، مع الزيادة في تحسين من شخصية الشخص.

تعلم قول كلمة لا

قد يشعر الشخص بالحرج ويعطى من حوله الكثير، ولكن احراق النفس ليس أمر جيد، فلا يجب على الشخص أن يهتم بالآخرين بدل من الاهتمام بنفسه، فقول كلمة لا يحمى طاقة الشخص، ويجعله أكثر حزما، مما يحسن من احترام الذات وزيادة الشعور بالهوية.



تنمية الذات

كن فضوليا

إن التعلم بشكل يومى له فوائد كثيرة، مما يمنح شعور بالإنجاز، ولهذا يجب على الشخص أن يتعلم لغة جديدة، أو أن يقراء كتاب مسموع لمساعدة نفسه وتطويرها.

ممارسة التأمل

من المعروف أن قضاء بعض من الوقت مع الذات أمر جيد، لتهدئة العقل والتركيز على الأفكار مما يساعد على تطوير الوعى الذهنى، وتنظيم المشاعر وتقليل التوتر للشعور بالراحة والإيجابية.

كتابة اليوميات

عند يقوم الشخص بإجراء بعض التغير في حياته، عليه أن يقوم بتدوين بعض من اليوميات، لتعزيز من التنظيم الذاتي الذى يحتاجه الشخص لتحقيق أهدافه بشكل كبير، ويساعد ذلك في معالجة المشاعر السلبية وتحسين الوعى الذاتي ويقلل ما مشاعر القلق والتوتر.

كتابة الليوميات



