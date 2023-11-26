لو عايز تطور نفسك ومش عارف تبدأ منين.. 7 أنشطة وخطوات بسيطة تساعدك

(MENAFN
- Youm7) قد تأتي أوقات لا تكون فيها راضيًا عن جوانب معينة من شخصيتك وترى أنها بحاجة لمزيد من التطوير والعمل. ورغبتك هذه في تغيير سمة شخصيتك لا تعني أنك لا تحب نفسك أو تقبلها. إنه يعني في الواقع العكس: أنت تدرك أنك يمكن أن تصبح أفضل نسخة من نفسك وهذا يتطلب العمل. وبذل هذا الجهد هو شكل من أشكال حب الذات، وهنا يأتي دور أنشطة تنمية الشخصية، فوفقًا لموقع "betterup" هناك بعض الأنشطة التي يمكن أن تساعدك على
تطوير الذات
تطوير مهارات الاتصال
إذا كنت ترغب في تعزيز العلاقة الشخصية والجسدية وحتى المهنية، يجب الحرص على صقل المهارت الاتصال لديك، مثل مهارات الاستماع واستخدام لغة الجسد والإيماءات مع التعبير بشكل واضح، ضعف التواصل يؤدى إلى زيادة التوتر وانخفاض معنويات الموظف في العمل وحتى في العلاقات الشخصية، ولكن التحسين في أسلوب التواصل يؤدى إلى زيادة في الشعور بالرضا.
تطوير الشخصية
الالتزام بتحدى 30 يوما
يمكن أن تتحدى نفسك لتحقيق أهداف معينة من خلال خوض تحدى لمدة 30 يوما، قد يكون الأمر صغيرا في بادئ الأمر، ولكن يمكن الالتزام به كل يوم لمدة شهر، هذا النشاط يساعدك على تعلم الانضباط
والالتزام بعادات جديدة.
الخروج من منطقة الراحة
كثير من الناس تشعر بالراحة في روتين حياتهم، ولكن عند تجربة أشياء جديدة تكون لها العديد من الفوائد مثل زيادة التركيز وتحسين من حالة الذاكرة مع زيادة الإبداع، مع الزيادة في تحسين من شخصية الشخص.
تعلم قول كلمة لا
قد يشعر الشخص بالحرج ويعطى من حوله الكثير، ولكن احراق النفس ليس أمر جيد، فلا يجب على الشخص أن يهتم بالآخرين بدل من الاهتمام بنفسه، فقول كلمة لا يحمى طاقة الشخص، ويجعله أكثر حزما، مما يحسن من احترام الذات وزيادة الشعور بالهوية.
تنمية الذات
كن فضوليا
إن التعلم بشكل يومى له فوائد كثيرة، مما يمنح شعور بالإنجاز، ولهذا يجب على الشخص أن يتعلم لغة جديدة، أو أن يقراء كتاب مسموع لمساعدة نفسه وتطويرها.
ممارسة التأمل
من المعروف أن قضاء بعض من الوقت مع الذات أمر جيد، لتهدئة العقل والتركيز على الأفكار مما يساعد على تطوير الوعى الذهنى، وتنظيم المشاعر وتقليل التوتر للشعور بالراحة والإيجابية.
كتابة اليوميات
عند يقوم الشخص بإجراء بعض التغير في حياته، عليه أن يقوم بتدوين بعض من اليوميات، لتعزيز من التنظيم الذاتي الذى يحتاجه الشخص لتحقيق أهدافه بشكل كبير، ويساعد ذلك في معالجة المشاعر السلبية وتحسين الوعى الذاتي ويقلل ما مشاعر القلق والتوتر.
كتابة الليوميات
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