بلاش تعملها.. 6 أخطاء فى الإنترفيو ممكن تضيع منك فرصة الشغل

MENAFN - Youm7) مقابلة العمل الأولى قد تكون من الأهم المقابلات في حياتك وبناء عليها سيتحدد مستقبلك المهنى ومصيرك لذلك يجب أن تكون على استعداد للإنترفيو وأن تبتعد عن الأخطاء الشائعة التي قد تضيع منك فرصة العمل وحسب ما ذكره موقع yourtango فهناك 6 أخطاء شائعة يقع فيها الكثيرون وتتسبب في فقدانهم فرصة العمل فتعرف عليها:

1:استخدام الكثير من المصطلحات

في كل مقابلة تقريبًا، تتاح لك الفرصة لإخبار الشخص الذي يجري معك المقابلة عن خبرتك العملية السابقة لذلك يجب أن تكون مستعدًا لتقديم كلام ذو صلة، ولكن غالبًا ما يخطئ الناس في هذا، حيث يتوقع العديد من المرشحين أن يكون القائمون على المقابلات على دراية بمكانة عملهم كما هم أنفسهم ولأنك تفترض أن القائم بالمقابلة يعرف ما تتحدث عنه، فقد تستخدم الكثير من المصطلحات المجردة لشرح عملك.

لا يجب أن تتحدث باستخفاف مع صاحب العمل المحتمل، ولكن لا تفترض أنه يعرف منطقتك مثلك تمامًا تجنب المصطلحات والأفكار المجردة والملخصات السريعة للنقاط الصعبة.

ما يجب فعله بدلاً من ذلك

اجعل مهاراتك مفهومة من خلال تقديم أمثلة ومراجع ملموسة توضح كيف يمكن تطبيق مهاراتك في مواقف الحياة اليومية. خاصة أنه في الكثير من الشركات يجري المقابلة متخصص في الموارد البشرية وليس متخصص في مجال العمل.



2:جعل نقاط ضعفك تبدو وكأنها سمات إيجابية

من المحتمل أن يسألك صاحب العمل على نقاط ضعفك من الممكن أن يكون السؤال بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة ، كأن يسأل ما هي أكبر نقاط ضعفك أو يسأل عن الصعوبات أو الإحباطات التي واجهتها في وظيفتك الاخيرة. عند الإجابة يميل الكثيرون إلى تحويل نقاط الضعف إلى نقاط قوة لأنه لا أحد يريد أن يبدو ضعيفًا في مقابلة العمل، فغالبًا ما تتكرر إجابات مثل: أني أنشد الكمال، أنا اصر على التميز وأبذل جهدًا كبيرًا في سبيل ذلك.



ولكن أصحاب العمل ليسوا أغبياء وسيمكنهم بوضوح رؤية أنك تتهرب من الإجابة، والأفضل هو أن تقول الإجابة الصادقة فلا أحد يخلو من نقاط ضعف حقيقية.ما يجب فعله بدلاً من ذلك كن صادقًا وضعيفًا.يمكنك الكشف عن نقطة ضعف غير مهمة ولكنها حقيقية كأن تقول: "أعاني أحيانًا من المواعيد النهائية المرهقة ولكني أعتقد أنني تعلمت كيفية التعامل معها". أو "أتوتر قليلاً عند العمل تحت ضغط، ولكنني أتعلم ترتيب أولولياتي وأنجز في النهاية المهمة".











3:محاولة التظاهر بأنك تعرف كيفية القيام بشيء وانت لا تعرفه

كن صريحا أثناء الانترفيو وتوضح ما يمكنك فعله وما هي الأشياء التي لا تستطيع فعلها فالكثيرون يبالغون في الإجابات وكأنهم يعرفون كل شيء.

الطريقة الأفضل للتعامل مع هذا الأمر هي الاعتراف بأنه ليس لديك أي خبرة في هذه المهمة بالذات، ولكن في الوقت نفسه، أنت متحمس لها ومتلهف للتعلم. حول هذه اللحظة القبيحة إلى فرصة لشرح كيف تعلمت بسرعة مهارة جديدة في منصب سابق.







4: عدم إجراء بحث عن الشركة ورسالتها قبل المقابلة

ستمنحك كل مقابلة تقريبًا الفرصة لإظهار أنك قد درست كل ما هو متاح للجمهور حول مكان العمل المحتمل، أو على الأقل قمت بفحص موقع الويب الخاص به قد يتم اختبارك على هذا بعدة طرق.

قد يسألك القائمون على المقابلة عن سبب رغبتك في العمل في الشركة، الإجابة الخاطئة هي أن تقول ببساطة: "سأكون متحمسًا لكوني زميلك".

ما يجب فعله بدلاً من ذلك:

قم بالإشارة إلى شيء محدد حول شركتهم لم يذكروه بعد، مما يدل على أنك فكرت في نوع مكان العمل وما تقدمه.





5: تحاول أن تكون محترفًا جدًا

يجب أن تظهر دائمًا بمظهر احترافي في مقابلة العمل في معظم الحالات، يعني هذا ارتداء ملابس رسمية، على افتراض أن ذلك مناسب لمكان العمل ولكن بينما تريد أن تبدو محترفًا وجادًا، فإنك لا تريد أن تكون جادًا لدرجة أن القائمين على المقابلة لا يمكنهم "رؤية" حقيقتك.

ما يجب فعله بدلاً من ذلك:

دع أفضل ما في شخصيتك يتألق كن متحمسا دون المبالغة في ذلك إذا كانت المقابلة تتم عبر الهاتف أو Skype، استخدم صوتك لإظهار حماسك أكد على الكلمات الرئيسية، وتحدث بوتيرة مريحة.







6. إظهار عصبيتك

كثير من الناس الذين يذهبون إلى المقابلة يشعرون بالتوتر إنه طبيعي، و لسوء الحظ قد يدفعك السلوك العصبي إلى التصرف بطرق مزعجة للغاية ويجعلك ترتكب أحد أخطاء مقابلة العمل قد تنقر بقدمك، أو تنقر بقلمك، أو تهز ساقك، أو تفشل في الحفاظ على التواصل البصري. يمكن أن تكون هذه السلوكيات الصغيرة أحد أسباب عدم حصولك على وظيفة. قد لا يكون الشخص الذي يجري معك المقابلة على علم بسلوكياتك العصبية، ولكن على مستوى اللاوعي، قد تظل هذه السلوكيات تجعله يكرهك.

ما يجب فعله بدلاً من ذلك:

أفضل ما يمكنك فعله لتجنب ذلك هو التدرب مع الأصدقاء أو الزملاء مسبقًا ستكشف المقابلة الوهمية عما تفعله بشكل صحيح أو خاطئ.