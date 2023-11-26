دليلك لاختيار عطرك الشتوى المثالى حسب برجك.. الخشبى للثور والحمضى للجوزاء

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- Youm7) اختيار العطور في فصل الشتاء يعتبر أمرًا مهمًا، حيث يغير الجو البارد والجاف في هذا الفصل قدرة العطور على التوزيع والثبات على الجلد، بالإضافة إلى ذلك، يعتبر تناسب
العطور
مع طبيعة شخصيتنا أمرًا حاسمًا لأن العطر يعكس هويتنا ويعزز إحساسنا بالثقة والسعادة. لذلك قدم موقع "bustle" عدة اقتراحات لاختيار العطر المناسب لك حسب برجك:
العطور برج الحمل
الرائحة القوية الحارة يعشقها مواليد برج الحمل، هذه الرائحة التي تمتزج مع الاخشاب مثل رائحة القرفة والعود الحار مع قليل من رائحة الزنجبيل والذي يطلق عليه عطر الزنجبيل، كما أن هذا المزيج إذا وضع في عطر سيكون مناسباً لمواليد برج الحمل في فصل الشتاء.
برج الثور
خشب الصندل الزهري من العطور الشتوية المفضلة لمواليد برج الثور، هذا العطر الذي يجعل من يضعه مميزاً وبه رقياً وفخامة، كما أن هذا المزيج يجعل الرائحة تدوم لوقت طويل، مهما كانت التقلبات الجوية، أو حتى لو كان من يضعها يسير تحت الأمطار.
برج الجوزاء
بالرغم من شخصية مواليد برج الجوزاء المندفعة قليلاً والغير منطقية في أحيان أخرى، إلا أنهم يعشقون العطر الشتوي الهادئ، الذي يجعلهم يذهبون مع كل رشة منه إلى مكان مختلف في مخيلتهم، ومن الروائح المناسبة لهم في فصل الشتاء رائحة زهرة الزنبق والفواكه الحمضية.
عطر برج السرطان
رائحة الفانيليا التي تتصاعد من المخبوزات والفطائر الشهية من أفضل الروائح التي يستنشقها مواليد برج السرطان في فصل الشتاء، فتجعلهم يدخلون في حالة من السعادة والهدوء لا مثيل لها، الأمر الذي يجعلهم لا يتراجعون في شراء عطر يحتوي على الفانيليا في مكوناته.
برج الأسد
لن تتخيل دخول بعض التوابل في خلطات العطور، هذا بالفعل ما يحدث مع الروائح القوية، التي قد يمكن إضافة الفلفل الأسود لها، هذه الرائحة التي يعشقها مواليد برج الأسد والتي تعطيهم الدفء والقوة والانطلاق.
برج العذراء
العنبر والمسك من أكثر الروائح الجذابة لمواليد برج العذراء، هذه العطور التي يفضلون وضعها طوال فصل الشتاء، بجانب الاستماع لأحد الأغنيات التي تذكرهم ببعض المواقف التي حدثت لهم في هذا الفصل المليء بالغموض.
برج الميزان
رائحة تحميص المكسرات من اكثر الروائح التي تجذب مواليد برج الميزان، الأمر الذي يجعل العطر المفضل لهم هي زهور الفاكهة والثمار التي تأتي منها المكسرات مثل الفسدق.
عطور قوية برج العقرب
لا يقبل مواليد برج العقرب بأقل من الفخامة والحضور الطاغي، الأمر الذي يجعلهم ينجذبون لأفضل أنواع العطور من العود الخشبي المميز، فهذا العطر مثير للأهتمام خاصة في فصل الشتاء.
برج القوس
رائحة الزعفران المميزة والغنية من أفضل الروائح التي يحبها مواليد برج القوس، خاصة في فصل الشتاء، يبحثون طوال الوقت عليها، والتي تجعلهم مميزون للغاية، فلا يمكن لأي شخص اقتناء مثل هذه الروائح سوى المميزين.
برج الجدي
ولأن ما يميز مواليد برج الجدي هو الغموض، فأنهم يعشقون الرائحة التي لا يوجد مثيلتها في أي مكان أخر، ومن هذه العطور هو عطر الطحالب وخشب الصندل الراقي.
عطر برج الدلو
أصحاب برج الدلو من الشخصيات العملية التي تعشق الاستيقاظ مبكراً والعمل بشكل جاد، لذلك تجد العطور الممزوجة مع رائحة القهوة والحبهان هي المناسبة لهم.
برج الحوت
مواليد برج الحوت المائيون الذين يعشقون الذهاب للبحر صيفاً وشتاءاً يعشقون هذه الروائح الهادئة التي بها نسيم البحر واليوود، ومن ضمن هذه العطور التي تعطيهم هذا الشعور رائحة زهور الياسمين وزهرة العسل.
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