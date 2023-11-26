دليلك لاختيار عطرك الشتوى المثالى حسب برجك.. الخشبى للثور والحمضى للجوزاء

MENAFN - Youm7) اختيار العطور في فصل الشتاء يعتبر أمرًا مهمًا، حيث يغير الجو البارد والجاف في هذا الفصل قدرة العطور على التوزيع والثبات على الجلد، بالإضافة إلى ذلك، يعتبر تناسبالعطورمع طبيعة شخصيتنا أمرًا حاسمًا لأن العطر يعكس هويتنا ويعزز إحساسنا بالثقة والسعادة. لذلك قدم موقع "bustle" عدة اقتراحات لاختيار العطر المناسب لك حسب برجك:

العطور برج الحمل

الرائحة القوية الحارة يعشقها مواليد برج الحمل، هذه الرائحة التي تمتزج مع الاخشاب مثل رائحة القرفة والعود الحار مع قليل من رائحة الزنجبيل والذي يطلق عليه عطر الزنجبيل، كما أن هذا المزيج إذا وضع في عطر سيكون مناسباً لمواليد برج الحمل في فصل الشتاء.

برج الثور

خشب الصندل الزهري من العطور الشتوية المفضلة لمواليد برج الثور، هذا العطر الذي يجعل من يضعه مميزاً وبه رقياً وفخامة، كما أن هذا المزيج يجعل الرائحة تدوم لوقت طويل، مهما كانت التقلبات الجوية، أو حتى لو كان من يضعها يسير تحت الأمطار.

برج الجوزاء

بالرغم من شخصية مواليد برج الجوزاء المندفعة قليلاً والغير منطقية في أحيان أخرى، إلا أنهم يعشقون العطر الشتوي الهادئ، الذي يجعلهم يذهبون مع كل رشة منه إلى مكان مختلف في مخيلتهم، ومن الروائح المناسبة لهم في فصل الشتاء رائحة زهرة الزنبق والفواكه الحمضية.





عطر برج السرطان

رائحة الفانيليا التي تتصاعد من المخبوزات والفطائر الشهية من أفضل الروائح التي يستنشقها مواليد برج السرطان في فصل الشتاء، فتجعلهم يدخلون في حالة من السعادة والهدوء لا مثيل لها، الأمر الذي يجعلهم لا يتراجعون في شراء عطر يحتوي على الفانيليا في مكوناته.

برج الأسد

لن تتخيل دخول بعض التوابل في خلطات العطور، هذا بالفعل ما يحدث مع الروائح القوية، التي قد يمكن إضافة الفلفل الأسود لها، هذه الرائحة التي يعشقها مواليد برج الأسد والتي تعطيهم الدفء والقوة والانطلاق.

برج العذراء

العنبر والمسك من أكثر الروائح الجذابة لمواليد برج العذراء، هذه العطور التي يفضلون وضعها طوال فصل الشتاء، بجانب الاستماع لأحد الأغنيات التي تذكرهم ببعض المواقف التي حدثت لهم في هذا الفصل المليء بالغموض.

برج الميزان

رائحة تحميص المكسرات من اكثر الروائح التي تجذب مواليد برج الميزان، الأمر الذي يجعل العطر المفضل لهم هي زهور الفاكهة والثمار التي تأتي منها المكسرات مثل الفسدق.

عطور قوية برج العقرب

لا يقبل مواليد برج العقرب بأقل من الفخامة والحضور الطاغي، الأمر الذي يجعلهم ينجذبون لأفضل أنواع العطور من العود الخشبي المميز، فهذا العطر مثير للأهتمام خاصة في فصل الشتاء.

برج القوس

رائحة الزعفران المميزة والغنية من أفضل الروائح التي يحبها مواليد برج القوس، خاصة في فصل الشتاء، يبحثون طوال الوقت عليها، والتي تجعلهم مميزون للغاية، فلا يمكن لأي شخص اقتناء مثل هذه الروائح سوى المميزين.

برج الجدي

ولأن ما يميز مواليد برج الجدي هو الغموض، فأنهم يعشقون الرائحة التي لا يوجد مثيلتها في أي مكان أخر، ومن هذه العطور هو عطر الطحالب وخشب الصندل الراقي.

عطر برج الدلو

أصحاب برج الدلو من الشخصيات العملية التي تعشق الاستيقاظ مبكراً والعمل بشكل جاد، لذلك تجد العطور الممزوجة مع رائحة القهوة والحبهان هي المناسبة لهم.

برج الحوت

مواليد برج الحوت المائيون الذين يعشقون الذهاب للبحر صيفاً وشتاءاً يعشقون هذه الروائح الهادئة التي بها نسيم البحر واليوود، ومن ضمن هذه العطور التي تعطيهم هذا الشعور رائحة زهور الياسمين وزهرة العسل.



