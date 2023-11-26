نافورة مياه فى فيينا بتكلفة 2 مليون دولار توصف بـالأبشع فى العالم

(MENAFN
- Youm7) وصفت نافورة مياه جديدة فى مدينة فيينا النمساوية بأنها الأبشع في أوروبا، وربما فى العالم، على الرغم من تكلفتها 1.8 مليون يورو (2 مليون دولار).
أنشأت النافورة مجموعة جيليتين الفنية في فيينا، بتكليف من السلطات المحلية للاحتفال بمرور 150 عامًا على نظام المياه الحديث في فيينا الذي زود المدينة بالمياه العذبة من مجاري الغابات الخضراء في جبال الألب وساعد في القضاء على الأوبئة مثل الكوليرا.
وحسب ما ذكره موقع odditycentral
، فإن تصميم المعلم الجديد يرمز إلى "المسؤولية المجتمعية تجاه المياه"، ورغم أنه حاز على تأييد لجنة التحكيم التي اختارت جيليتين كفائز، إلا أنه لم يلق استحسانًا لدى عامة الناس، لا سيما بالنظر إلى سعره الفلكي، وهو 2 مليون دولار.
تم افتتاح أحدث نافورة مياه في فيينا، المعروفة باسم "WirWasser"
فى 24 أكتوبر، بحضور الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، وسرعان ما نالت انتقادات واسعة النطاق على منصات التواصل الاجتماعي مثل X (تويتر سابقًا)، وأطلق عليها الكثير من الأشخاص لقب "أبشع نافورة"، وذهب آخرون إلى حد الادعاء بأنها تضر بصورة فيينا.
وعلى الرغم من الانتقادات تصر الحكومة النمساوية، بقيادة عمدة المدينة الديمقراطي الاشتراكي مايكل لودفيج، على أن التصميم "الاستثنائي والمستوحى من الواقع" للنافورة الفنية ينقل شعورًا محوريًا بالعمل الجماعي، وبينما يتم اتهامهم بإنفاق الكثير على بنائه (1.8 مليون يورو)، يقول المسؤولون إنهم خفضوا السعر من 2.1 مليون يورو.
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