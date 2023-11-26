نافورة مياه فى فيينا بتكلفة 2 مليون دولار توصف بـالأبشع فى العالم

MENAFN - Youm7) وصفت نافورة مياه جديدة فى مدينة فيينا النمساوية بأنها الأبشع في أوروبا، وربما فى العالم، على الرغم من تكلفتها 1.8 مليون يورو (2 مليون دولار).أنشأت النافورة مجموعة جيليتين الفنية في فيينا، بتكليف من السلطات المحلية للاحتفال بمرور 150 عامًا على نظام المياه الحديث في فيينا الذي زود المدينة بالمياه العذبة من مجاري الغابات الخضراء في جبال الألب وساعد في القضاء على الأوبئة مثل الكوليرا.

وحسب ما ذكره موقع odditycentral

، فإن تصميم المعلم الجديد يرمز إلى "المسؤولية المجتمعية تجاه المياه"، ورغم أنه حاز على تأييد لجنة التحكيم التي اختارت جيليتين كفائز، إلا أنه لم يلق استحسانًا لدى عامة الناس، لا سيما بالنظر إلى سعره الفلكي، وهو 2 مليون دولار.

تم افتتاح أحدث نافورة مياه في فيينا، المعروفة باسم "WirWasser"

فى 24 أكتوبر، بحضور الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، وسرعان ما نالت انتقادات واسعة النطاق على منصات التواصل الاجتماعي مثل X (تويتر سابقًا)، وأطلق عليها الكثير من الأشخاص لقب "أبشع نافورة"، وذهب آخرون إلى حد الادعاء بأنها تضر بصورة فيينا.

وعلى الرغم من الانتقادات تصر الحكومة النمساوية، بقيادة عمدة المدينة الديمقراطي الاشتراكي مايكل لودفيج، على أن التصميم "الاستثنائي والمستوحى من الواقع" للنافورة الفنية ينقل شعورًا محوريًا بالعمل الجماعي، وبينما يتم اتهامهم بإنفاق الكثير على بنائه (1.8 مليون يورو)، يقول المسؤولون إنهم خفضوا السعر من 2.1 مليون يورو.