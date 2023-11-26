الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تجمع 1.6مليون جنيه مساعدات لأهالى غزة

(MENAFN
- Youm7) أطلقت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ، مبادرة باسم الجمعية لإغاثة الشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة عبر تقديم مساعدات مالية وعينية بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر.
قال الدكتور نجاد شعراوي، أمين صندوق الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن قيمة التبرعات من الشركات المصرية واللبنانية في مصر بلغت 1.6 مليون جنيه، مضيفًا أنه تم شراء عدد 5 آلاف كرتونة مواد غذائية وإيصالها لأهالي غزة من خلال صندوق تحيا مصر بما يعادل 5 حاويات.
وأشار إلى أن الحملة تم توجيهها لجميع الأعضاء بالجانب اللبناني والمصري، بدعوة كل مصري ولبناني وعربي للمساهمة في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين تحت عنوان «مبادرة شارك معنا لإغاثة أهل غزة» والتي تمت بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر لضمان سرعة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق عبر قنوات وطنية وعلنية في كل البنوك المصرية ووسائل الدفع الالكتروني لحساب رقم «037037».
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