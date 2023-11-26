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الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تجمع 1.6مليون جنيه مساعدات لأهالى غزة

11/26/2023 4:29:08 AM
(MENAFN- Youm7) أطلقت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ، مبادرة باسم الجمعية لإغاثة الشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة عبر تقديم مساعدات مالية وعينية بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر.



قال الدكتور نجاد شعراوي، أمين صندوق الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن قيمة التبرعات من الشركات المصرية واللبنانية في مصر بلغت 1.6 مليون جنيه، مضيفًا أنه تم شراء عدد 5 آلاف كرتونة مواد غذائية وإيصالها لأهالي غزة من خلال صندوق تحيا مصر بما يعادل 5 حاويات.



وأشار إلى أن الحملة تم توجيهها لجميع الأعضاء بالجانب اللبناني والمصري، بدعوة كل مصري ولبناني وعربي للمساهمة في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين تحت عنوان «مبادرة شارك معنا لإغاثة أهل غزة» والتي تمت بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر لضمان سرعة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق عبر قنوات وطنية وعلنية في كل البنوك المصرية ووسائل الدفع الالكتروني لحساب رقم «037037».
















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