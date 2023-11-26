رجل ذو وجهين.. قصص عن اللاجئين والاستعمار بمذكرات الأمريكى فييت ثانه نجوين

MENAFN - Youm7) من خلال البصيرة والفكاهة والشعر الغنائي، يعيد الكاتب الأمريكى الفيتنامىفييت ثانه نجوين سرد حياته الخاصة في فيلم "رجل ذو وجهين"، إنه يوسع نوع المذكرات الشخصية من خلال الاعتراف بقصص أكبر عن اللاجئين والاستعمار والأفكار حول فيتنام وأمريكا، ويكتب بذكائه الساخر وتحليله الثاقب، فضلاً عن الانفتاح العاطفي العميق حول حياته كأب وابن.

في سن الرابعة، يضطر نجوين وعائلته إلى الفرار من مسقط رأسه في بان مي ثوت والقدوم إلى الولايات المتحدة كلاجئين بعد إبعاده عن أخيه ووالديه وإقامته مع عائلة بمفرده، سُمح له لاحقًا بالاستقرار في عائلته في ضواحي سان خوسيه، ولكن هناك عنفاً مخفياً خلف الواجهة المشمسة لما يسميه "أمريكا".



في إحدى ليالي عيد الميلاد، عندما كان نجوين في التاسعة من عمره، أثناء مشاهدة الرسوم المتحركة في المنزل، علم أن والديه قد تعرضا لإطلاق النار أثناء العمل فى متجر البقالة الخاص بهما، SàiGòn Mới، وهو المكان الذى يساعد فيه أحيانًا فى تسعير علب الفاكهة بمسدس لاصق.



بعد سنوات، عندما كان مراهقًا، أدت الدراما المثيرة للدماء لأفلام حرب فيتنام مثل Apocalypse Now إلى إلقاء نجوين في أزمة وجودية: كيف يمكن أن يكون أمريكيًا وفيتناميًا في نفس الوقت، القاتل والشخص الذي يُقتل؟ عندما يعرف عن أخته المتبناة التي بقيت في فيتنام، ويزورها في النهاية، ينمو ليدرك مقدار ما تركه والديه وراءهما، ومع تقدم والديه في السن، يشعر بالقلق بشكل متزايد بشأن راحتهما ورعايتهم، ويدرك أن بعض جروحهم القديمة بدأت تنفتح من جديد.

كتاب المؤلف الفائز بعديد الجوائز عميق في عواطفه ورائع في تفكيره حول القوة الثقافية، يستكشف رجل ذو وجهين ضرورة النسيان والذاكرة، والوعود التي تقطعها أمريكا وتكسرها بسهولة، وقصة الحياة الاستثنائية لواحدة من أكثر الشخصيات أصالة وأهمية.



