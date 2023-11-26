يعود للعصر المتأخر.. طرح تمثال لـ طائر أبو المنجل فى دار مزادات عالمية

MENAFN - Youm7) تطرحدار سوثبى للمزادات العالمية العديد من القطع الأثرية المصرية والرومانية في مزاد فنون النحت القديم، بـ "لندن"، بداية من يوم 5 ديسمبر المقبل، ومن بين القطع الأثرة المعروضة للبيع، تمثال مصرى كبير من البرونز والخشب لطائر أبو منجل، يرجع إلى العصر المتأخر، في الفترة ما بين 716-30 قبل الميلاد، ويقدر ثمن التمثال ما بين 40 إلى 70 ألف جنيه إسترلينى.

طائر ابو منجل

كان يُمثل الإله تحوت فى هيئة أبو منجل المقدس وكان أبو منجل المقدس له مكانة خاصة عند المصريين القدماء.

ومن بين القطع الأثرية المعروضة للبيع، قناع مومياء خشبى مصرى كبير، يعود للأسرة 19/21، 1305-956 قبل الميلاد، ويقدر ثمنه ما بين 175 إلى 225 ألف جنيه إسترلينى.

يصور القناع

وجه المومياء العريض، وفم منحوت بدقة وزوايا مستديرة بعمق وشفاه محددة، وأنف مستقيمة، وعيون كبيرة مطعمة وواسعة، وحواجب طويلة مقوسة بدقة وخطوط تجميلية، وحواف العين، وخطوط تجميلية، وحواجب مطلية باللون الأسود.

كما سوف يتم طرح تمثال من رأس من البازلت المصري للملك سيتي الأول، يرجع إلى الأسرة التاسعة عشرة، عهد سيتي الأول، 1290-1279 ق.م، ويقدر ثمن التمثال ما بين 60 إلى 70 الف جنيه استرلينى.