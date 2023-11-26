يعود للعصر المتأخر.. طرح تمثال لـ طائر أبو المنجل فى دار مزادات عالمية

(MENAFN
- Youm7) تطرح
دار سوثبى للمزادات العالمية العديد من القطع الأثرية المصرية والرومانية في مزاد فنون النحت القديم، بـ "لندن"، بداية من يوم 5 ديسمبر المقبل، ومن بين القطع الأثرة المعروضة للبيع، تمثال مصرى كبير من البرونز والخشب لطائر أبو منجل، يرجع إلى العصر المتأخر، في الفترة ما بين 716-30 قبل الميلاد، ويقدر ثمن التمثال ما بين 40 إلى 70 ألف جنيه إسترلينى.
طائر ابو منجل
كان يُمثل الإله تحوت فى هيئة أبو منجل المقدس وكان أبو منجل المقدس له مكانة خاصة عند المصريين القدماء.
ومن بين القطع الأثرية المعروضة للبيع، قناع مومياء خشبى مصرى كبير، يعود للأسرة 19/21، 1305-956 قبل الميلاد، ويقدر ثمنه ما بين 175 إلى 225 ألف جنيه إسترلينى.
يصور القناع
وجه المومياء العريض، وفم منحوت بدقة وزوايا مستديرة بعمق وشفاه محددة، وأنف مستقيمة، وعيون كبيرة مطعمة وواسعة، وحواجب طويلة مقوسة بدقة وخطوط تجميلية، وحواف العين، وخطوط تجميلية، وحواجب مطلية باللون الأسود.
كما سوف يتم طرح تمثال من رأس من البازلت المصري للملك سيتي الأول، يرجع إلى الأسرة التاسعة عشرة، عهد سيتي الأول، 1290-1279 ق.م، ويقدر ثمن التمثال ما بين 60 إلى 70 الف جنيه استرلينى.
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