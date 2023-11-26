عمرها 3300 عام.. أقدم معاهدة سلام عرفها التاريخ بين الملك المصريين والحيثيين

MENAFN - Youm7) يثبت التاريخ المصرى عبر عصوره أن مصر دائمًا تسعى للسلام والاستقرار في المنطقة وليست دولة عدائية أو محتلة، ولكنها تعمل من أجل التنمية والتعمير، وهو لم يضمن لها السلام فحسب، بل كذلك الهيمنة على المسرح الدولى، ولدينا دليل على ذلك من وحى وعبق التاريخ وهى أقدم معاهدة سلام عبر التاريخ "معاهدة قادش " فما هى القصة الكاملة حتى يتم توقيع تلك المعاهدة؟ هو ما نستعرضه عبر السطور المقبلة.

وكانت تلك المعركة بين قوتين كبريين في الشرق الأوسط، وهما المملكة المصرية الحديثة بقيادة رمسيس الثاني والإمبراطورية الحيثية بقيادة الملك مواتللي الثاني، معركة شرسة في قادش على نهر العاصي بالقرب من حمص اليوم، على بعد بضعة كيلومترات فقط من الحدود السورية – اللبنانية.

اقدم معاهدة فى التاريخ

وحسب كتاب "الفراعنة المحاربون" للدكتور حسين عبد البصير، كان ملك الحيثيين مواتشيلى قد جمع جيشًا كبيرًا أكبر من جيش الملك رمسيس الثانى، وكان جيشه مقسمًا إلى قسمين أحدهما كان مكونًا من حوالى 18 ألف مقاتل والآخر من حوالى 19 ألف مقاتل، بالإضافة إلى ألف وخمسمائة عربة حربية، وكانت هذه قوة عسكرية كبيرة، وانقضت على فرقة الإله رع التى كانت فى طريقها للانضمام للملك رمسيس الثانى، وهاجمت القوات الحيثية جيش مصر بضراوة، واقتحمت المعسكر المصرى، وسيطر الارتباك على الملك رمسيس الثانى، وصار منعزلاً عن بقية قواته، وكان معه حارسه الشخصى حامل درع المدعو مننا، وكقائد عسكرى بارع، اعتمد رمسيس الثانى العظيم على قواته القليلة وأخذ يجمعها ليصد الهجوم الحيثى، وحارب الملك رمسيس الثانى بضراوة مما اضطر الملك الحيثى للتراجع فى المساء، وفى اليوم التالى، تجمع الجيش المصرى وحارب بشدة.

ومما يؤكد أن مصر دائما تتفق مع السلام والاستقرار، فعندما نبعت في ذهن الملك الحيثى خاتوشيلى الثالث، فسرعان ما رحب الملك رمسيس بعرض التصالح هذا، وبدأت العلاقات الدبلوماسية تشق طريقها بين البلاط الحيثى والبلاط المصرى، وبعد حوالي 16 عامًا من المعركة، تم إبرام معاهدة سلام رسمية،

وتوًا تبادلت العاصمتان "خانوشا مع بى ـ رمسيس" البعثات الدبلوماسية بغية التفاوض على شروط معاهدة تتمشى مع النظام الدولى آنذاك، وهكذا كان الاتفاق المصرى الحيثى ما هو إلا النهاية الطبيعية لقرن من الزمان تزايدت فيه عناصر التوتر والضغوط السياسية على الصعيد الدولى.

ويقال إن هذا قد حدث في حوالي عام 1274 قبل الميلاد، على الرغم من استمرار الجدل حول التاريخ المحدد.

يختص عدد من الجدران الحجرية في أبيدوس والكرنك والأقصر وأبو سمبل بوصف النسخة المصرية من المعركة والانتصار البطولي لرمسيس الثاني، حسبما ذكر نوكي ماساكي، سفير اليابان بمصر السابق.

كيف تم كتابة المعاهدة؟



وقد نقشت حروف المعاهدة باللغة الأكادية على لوحة من الفضة، وهذه كانت آنذاك لغة الدبلوماسية العالمية، وبعد ذلك ختم خاتوشيلي اللوحة بخاتم الدولة، ثم أمر بإرسالها إلى الملك رمسيس في عاصمته بي رمسيس، وتم ذلك على أيدي بعثة مكونة من كبار الشخصيات، وعلى رأسها، فيما يبدو، أحد الأمراء من المحتمل ابن الملك خاتوشيلي، وذلك حسب ما ذكر المجمع العلمى بالقاهرة.

ثم قام الديوان الفرعوني بترجمة النسخة التي ختمها خاتوشيلي والتي وجهها إلى حليفه رمسيس حاملة تعهداته، وبعد ترجمتها إلى اللغة المصرية نقشت بالخط الهيروغليفي على جدران معبد الكرنك ومعبد الرامسيوم في طيبة، وربما كذلك في بعض المعابد الكبرى المنتشرة في البلاد، ما عن النص المصري الصادر من البلاط المصرى والمبعوث إلى الملك الحيثى فقد كتب بدوره باللغة الأكادية "الدولية" على لوحة من الفضة.

ومن هذا النص المصري عملت نسخ أخري نقشت على ألواح من الصلصال وحفظت بالدواوين الحيثية، وبالأحرى في السجلات الملكية بالعاصمة الحيثية، حيث عثر ضمن المراسلات الموجهة من البلاط المصري إلى نظيره الحيثي.





نص معاهدة قادش





أين توجد معاهدة قادش؟





وجدت اللواح في عام 1906، في وسط الأناضول، تركيا، في موقع العاصمة الحيثية القديمة، حتوسا، وهي تسجل النص بخط مسماري. النسخة الأصلية محفوظة في المتحف الأثري في اسطنبول. قام بعمل النسخة المقلدة سعدي كاليك، وهو نحات ومحاضر في كلية اسطنبول للفنون الجميلة.، حسب ما أكدت منظمة اليونسكو.





وتنص المعاهدة على الصداقة الأبدية والسلام الدائم وسلامة الأراضي وعدم الاعتداء وتسليم المجرمين والدعم المتبادل. التعهدات الواردة في هذه المعاهدة مماثلة لمُثُل الأمم المتحدة.



تم تقديم هذه النسخة للأمم المتحدة من قبل إحسان صبري كاجلايانجيل، وزير خارجية تركيا نيابة عن دولة تركيا وقبلها الأمين العام يو ثانت، وهي موجودة في ممر المندوبين بالطابق الثاني من مبنى المؤتمرات، بالقرب من مدخل قاعة مجلس الأمن.





يمكن تلخيص جوهر الالتزامات المتبادلة بينهم على النحو التالي:





1- يعم سلام وأخوة دائمين بين مصر والحيثين.





2- لا ينتهك أيٍ من الطرفين أرض الآخر.





3- في حال تعرض أيٍ من الطرفين للهجوم من طرف ثالث أو قوى داخلية، يقوم الطرف الآخر بإرسال قوة لدعمه.





4- يقوم كل جانب بإعادة المنشقين والمعارضين إلى الجانب الآخر.

معاهدة قادش



