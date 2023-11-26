متحف الفشل فى أمريكا يجمع مقتنيات شركات توقفت عن العمل

(MENAFN
- Youm7) بدأ الأمريكى شون جاكوبسون رحلته لجمع الأشياء والعلامات والشعارات التى خلفتها الشركات الفاشلة قبل عام، ومنذ ذلك الحين جمع أكثر من 500 قطعة موضوعة فى علب عرض زجاجية فى مكتبه، وقال إنها هواية ممتعة، ولكنها ساعدته أيضًا على فهم أسباب فشل الشركات الناشئ .
فى النهار، يساعد صاحب رأس المال الاستثماري فى منطقة في Norwest Venture Partners مؤسسي الشركات الناشئة على تحقيق رؤى لشركاتهم والتغلب على الضغوط اليومية لبناء الشركة، مع التركيز على الشركات الناشئة SaaS فى مرحلة مبكرة من النمو، ولكن فى أوقات فراغه يجمع جاكوبسون القطع التى لم تتحقق فيها تلك الرؤى تمامًا.
أصبحت تلك أول إضافة إلى أرشيف جاكوبسون الواسع الذى يضم أكثر من 500 عنصر من الشركات الفاشلة والتى يحتفظ بها فى علب العرض الزجاجية فى مكتبه، والتى قال عنها لموقع بيزنس إنسايدر مازحا: "أنا محاط بمتحفي، وأحتاج إلى إيجاد مساحة أكبر".
يُطلق جاكوبسون على ما جمعه اسم متحف الفشل، وهو يدير موقعًا على شبكة الإنترنت يعرض تفاصيل جميع العناصر المادية في مجموعته مثل تميمة الدمى.
لكن بعضها يمكن أن يكون تذكارات فريدة من نوعها تمثل شركات بأكملها فاشلة، واحدة من أكثر العناصر الثمينة لديه هي زجاجة شمبانيا غير مفتوحة تحمل علامة تجارية من احتفال شركة Webvan
الناشئة في وقت مبكر لتسليم البقالة بالاكتتاب العام الأولي لعام 1999 حيث واصلت الشركة الناشئة خسارة الملايين وتقدمت بطلب للإفلاس في أواخر عام 2001..
وقال إنه بالنظر إلى وظيفته اليومية كصاحب رأس مال مغامر، فإن حوالي ثلث مجموعته تتجه نحو التكنولوجيا والشركات الناشئة.
وأوضح جاكوبسون، أنه للوصول إلى المتحف يجب أن يكون الفشل عنصرًا ماديًا ولا يُسمح باستخدام NFTs، وأنه يحصل على الجزء الأكبر من عناصره من خلال التبرعات، لكنه يشتري بعضها أيضًا على موقع eBay.
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