متحف الفشل فى أمريكا يجمع مقتنيات شركات توقفت عن العمل

MENAFN - Youm7) بدأ الأمريكى شون جاكوبسون رحلته لجمع الأشياء والعلامات والشعارات التى خلفتها الشركات الفاشلة قبل عام، ومنذ ذلك الحين جمع أكثر من 500 قطعة موضوعة فى علب عرض زجاجية فى مكتبه، وقال إنها هواية ممتعة، ولكنها ساعدته أيضًا على فهم أسباب فشل الشركات الناشئ .

فى النهار، يساعد صاحب رأس المال الاستثماري فى منطقة في Norwest Venture Partners مؤسسي الشركات الناشئة على تحقيق رؤى لشركاتهم والتغلب على الضغوط اليومية لبناء الشركة، مع التركيز على الشركات الناشئة SaaS فى مرحلة مبكرة من النمو، ولكن فى أوقات فراغه يجمع جاكوبسون القطع التى لم تتحقق فيها تلك الرؤى تمامًا.

أصبحت تلك أول إضافة إلى أرشيف جاكوبسون الواسع الذى يضم أكثر من 500 عنصر من الشركات الفاشلة والتى يحتفظ بها فى علب العرض الزجاجية فى مكتبه، والتى قال عنها لموقع بيزنس إنسايدر مازحا: "أنا محاط بمتحفي، وأحتاج إلى إيجاد مساحة أكبر".

يُطلق جاكوبسون على ما جمعه اسم متحف الفشل، وهو يدير موقعًا على شبكة الإنترنت يعرض تفاصيل جميع العناصر المادية في مجموعته مثل تميمة الدمى.

لكن بعضها يمكن أن يكون تذكارات فريدة من نوعها تمثل شركات بأكملها فاشلة، واحدة من أكثر العناصر الثمينة لديه هي زجاجة شمبانيا غير مفتوحة تحمل علامة تجارية من احتفال شركة Webvan

الناشئة في وقت مبكر لتسليم البقالة بالاكتتاب العام الأولي لعام 1999 حيث واصلت الشركة الناشئة خسارة الملايين وتقدمت بطلب للإفلاس في أواخر عام 2001..

وقال إنه بالنظر إلى وظيفته اليومية كصاحب رأس مال مغامر، فإن حوالي ثلث مجموعته تتجه نحو التكنولوجيا والشركات الناشئة.

وأوضح جاكوبسون، أنه للوصول إلى المتحف يجب أن يكون الفشل عنصرًا ماديًا ولا يُسمح باستخدام NFTs، وأنه يحصل على الجزء الأكبر من عناصره من خلال التبرعات، لكنه يشتري بعضها أيضًا على موقع eBay.