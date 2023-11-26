جمهور الرواية والأدب العالمى يترقب.. جائزة البوكر العالمية تعلن الفائز اليوم

MENAFN - Youm7) تعلن جائزة البوكر للرواية العالمية ، فى دورتها لعام 2023، اليوم اسم الرواية الفائزة بالجائزة، والتي تبلغ قيمتها 50 ألف جنيه إسترلينى.

وتضم القائمة القصيرة للجائزة التالى:

- بول موراي رواية "لدغة النحل"

- شيتنا مارو رواية "الممر الغربي"

- بول لينش رواية "أغنية النبي"

- بول هاردينج رواية "هذه عدن الأخرى"



جوناثان اسكوفري رواية "إذا نجوت منك"

- سارة بيرنشتاين رواية "دراسة للطاعة"

يشار إلى أن موقع الجارديان اختار ثلاثة مؤلفين من أصل ستة عليهما مراهنات قوية بالفوز بجائزة البوكر الدولية وهم "بول - بول هاردينج، وبول لينش، وبول موراي"، ويأتي بول لينش في مقدمة الفوز.

وأوضحت صحفية الجارديان، أن رواية أغنية النبى، تتواكب مع الصراعات العالمية الأخيرة، أصبحت مثل هذه الروايات مألوفة للغاية في المشهد الإخباري اليوم، على هذا النحو، تبدو أغنية النبي لينش ذات صلة جدًا هذا العام وهي مفضلة بشكل مبرر.

جدير بالذكر أن رواية أغنية النبى، لـ بول لينش تواجه الأم خيارًا رهيبًا، لمجتمع على حافة الهاوية، في أمسية مظلمة في دبلن، تجيب إيليش ستاك، العالمة والأم لأربعة أطفال، على باب منزلها الأمامي لتجد الشرطة على عتبة بابها، وحينما تفتح الباب تجد ضابطان من الشرطة السرية في أيرلندا يردان التحدث مع زوجها.