جمهور الرواية والأدب العالمى يترقب.. جائزة البوكر العالمية تعلن الفائز اليوم

(MENAFN
- Youm7) تعلن جائزة البوكر للرواية العالمية ، فى دورتها لعام 2023، اليوم اسم الرواية الفائزة بالجائزة، والتي تبلغ قيمتها 50 ألف جنيه إسترلينى.
وتضم القائمة القصيرة للجائزة التالى:
- بول موراي رواية "لدغة النحل"
- شيتنا مارو رواية "الممر الغربي"
- بول لينش رواية "أغنية النبي"
- بول هاردينج رواية "هذه عدن الأخرى"
جوناثان اسكوفري رواية "إذا نجوت منك"
- سارة بيرنشتاين رواية "دراسة للطاعة"
يشار إلى أن موقع الجارديان اختار ثلاثة مؤلفين من أصل ستة عليهما مراهنات قوية بالفوز بجائزة البوكر الدولية وهم "بول - بول هاردينج، وبول لينش، وبول موراي"، ويأتي بول لينش في مقدمة الفوز.
وأوضحت صحفية الجارديان، أن رواية أغنية النبى، تتواكب مع الصراعات العالمية الأخيرة، أصبحت مثل هذه الروايات مألوفة للغاية في المشهد الإخباري اليوم، على هذا النحو، تبدو أغنية النبي لينش ذات صلة جدًا هذا العام وهي مفضلة بشكل مبرر.
جدير بالذكر أن رواية أغنية النبى، لـ بول لينش تواجه الأم خيارًا رهيبًا، لمجتمع على حافة الهاوية، في أمسية مظلمة في دبلن، تجيب إيليش ستاك، العالمة والأم لأربعة أطفال، على باب منزلها الأمامي لتجد الشرطة على عتبة بابها، وحينما تفتح الباب تجد ضابطان من الشرطة السرية في أيرلندا يردان التحدث مع زوجها.
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