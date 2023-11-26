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علماء يبتكرون روبوت تنظيف يمكنه التقاط الملابس المنتشرة فى غرفة النوم

11/26/2023 4:29:00 AM
(MENAFN- Youm7) طور علماء من جامعة كاليفورنيا في بيركلي روبوت مخصص لجمع الملابس ، الذى يستخدم مجموعة من الكاميرات الملونة وكاميرات استشعار العمق، لجمع الغسيل في أكوام.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال البروفيسور كين جولدبرج، الباحث الرئيسي للدراسة، إن هذه التكنولوجيا يمكن أن تصبح متاحة تجاريا في العقد المقبل، مما يعني أنه قد يكون لدينا جميعًا قريبًا مساعد آلي في جميع أنحاء المنزل.



في حين أن الإنسان قد يكون قادرًا على التقاط جميع العناصر مرة واحدة، فإن الروبوت المزود بأداة إمساك قد يكون قادرًا فقط على التقاط عدد قليل منها في المرة الواحدة، ولحل هذه المشكلة، صمم البروفيسور جولدبيرج ذكاءً اصطناعيًا يمكنه التقاط الملابس عن طريق التحكم في ذراع آلية.



وقال البروفيسور جولدبرج: "إنه يعلم نفسه عن طريق تشغيل دورة بشكل متكرر حيث يلتقط الملابس من سطح مستو، ويضعها في سلة، ثم يلقي السلة مرة أخرى على السطح المستوي، ويكرر ذلك".



كرر الذكاء الاصطناعي هذه الدورة 200 مرة والتقط أكثر من 2000 قطعة ملابس في هذه العملية.



جرب العلماء في البداية تقنيتين مختلفتين، إحداهما باستخدام كاميرا ملونة قياسية والأخرى باستخدام كاميرا خاصة لاستشعار العمق.



يمكن للكاميرا الملونة تحديد مكان الملابس ولكنها غالبًا ما تفشل في العثور على أفضل مكان لالتقاط عدة قطع من الملابس في وقت واحد.



من ناحية أخرى، كانت الكاميرا المستشعرة للعمق رائعة في رؤية الأماكن التي تراكمت فيها الكثير من الملابس، لكنها واجهت صعوبة في فهم الملابس الفردية.












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