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خطط لزراعة طحالب على جانب مسارات القطارات للحد من انبعاثات الكربون

11/26/2023 4:28:59 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت شركة (LNER) البريطانية، عن خطط غريبة لزراعة الطحالب الدقيقة على جانب مسارات القطارات، وتقول شركة النقل العملاقة، إن الطحالب ستلتقط ثاني أكسيد الكربون (CO2)، ما يساعد في جهودها للحد من انبعاثات الكربون .



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال داني جونزاليس، الرئيس التنفيذي الرقمي والابتكار في LNER: "نحن نؤمن بشدة أن التكنولوجيا تحمل المفتاح لاكتشاف طرق جديدة لتقليل تأثيرنا على الكوكب".



ووفقًا لموقع "عالمنا في البيانات"، تطلق السكك الحديدية الوطنية حاليا حوالي 35 جراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر، وهذا أقل بكثير من أثر القيادة، الذى يبلغ 170 جرامًا لكل كيلومتر، أو الطيران الذى يبلغ 246 جرامًا لكل كيلومتر.



ومع ذلك، تقول شركة LNER، إن هناك دائمًا المزيد لتحقيقه، وتتخذ الآن إجراءات غير عادية لتقليص بصمتها، وعلى الرغم من أن الطحالب ليست جميلة المظهر، إلا أنها فعالة للغاية في امتصاص ثاني أكسيد الكربون.



وقال رافائيل جوفين، عالم الأحياء في معهد وودز هول لعلوم المحيطات، "تتمتع الطحالب بقدرة هائلة على إزالة ثاني أكسيد الكربون"، مضيفًا: أنها تمتص كمية من الكربون تعادل ما تمتصه جميع النباتات والأشجار الموجودة على الأرض مجتمعة.



وتعد الطحالب بطبيعتها آلات لإزالة الكربون أكثر كفاءة من النباتات الأرضية لأنها لا تنفق الموارد البيولوجية على بناء بنية تحتية داعمة من الجذوع والجذور والفروع، فمساحة سطحها بالكامل مخصصة لعملية التمثيل الضوئي.



وتعاونت LNER مع شركة Algacraft الناشئة في مجال التكنولوجيا في المشروع التجريبي، حيث اختبرت تجربة أولية مدتها خمسة أشهر جدوى استخدام المفاعلات الحيوية للطحالب الدقيقة لالتقاط الكربون حول محطات القطار.



وأثبت هذا نجاحه، حيث نمت الطحالب الدقيقة بنجاح في الهواء الطلق في مناخ المملكة المتحدة، وتعمل LNER على تكثيف الأمور من خلال المرحلة الثانية من الاختبار.












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