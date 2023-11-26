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أحد مطورى الألعاب يتهم منشئ المحتوى على يوتيوب بمطالبته بمقابل لترويج لعبته

11/26/2023 4:28:59 AM
(MENAFN- Youm7) لقد تم الإشادة بـ يوتيوب منذ فترة طويلة لأنه يمنح المشاهدين آراء ومعلومات مستقلة خالية من تأثير الآخرين، حيث توجه العديد من اللاعبين على موقع يوتيوب للاستماع إلى صناع المحتوى المفضلين لديهم حول أحدث الألعاب المقبلة، وفقا لتقرير thesun.



ومع ذلك، فقد نشأ جدل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الكشف عن معلومات صادمة حول عدد قنوات الألعاب على اليوتيوب التي تعمل، فبعد إصدار اللعبة المستقلة Spiritea، انتقل الناشر إلى Twitter لتوضيح كيفية سير تسويق اللعبة.



وكتب الرئيس التنفيذي مايك روز: "هذه هى الطريقة التي يعمل بها الأمر الآن، حيث يريد مستخدمو يوتيوب أن تدفع لهم مقابل تغطية ألعابك، "لكنني لا أريد أن أفعل ذلك ، يبدو الأمر غريبًا ومزعجًا ومخادعًا، ولا أستطيع فعل ذلك، لذلك أعتقد أن ألعابنا لن يتم تغطيتها على يوتيوب بعد الآن".



وعارض مستخدمو يوتيوب هذه التصريحات على الموقع، زاعمين أنه يجب على المطورين أن يدفعوا لهم مقابل تغطية الألعاب الجديدة، والسبب في ذلك هو أن يوتيوب قام بتخفيض العوائد، مما يجعل الرعاية مصدر الإيرادات الرئيسي للعديد من الأشخاص على المنصة.



وعلى الرغم من وجود رعاية واضحة ضمن مقاطع الفيديو وعمليات البث الدعائية، إلا أن هذا ليس ما كان يشير إليه مستخدمو YouTube، وبدلاً من ذلك، فهو يشير إلى مقاطع الفيديو التي يلعب فيها الأشخاص الألعاب ويدلون بآرائهم أثناء اللعب.



ومن غير القانوني الترويج لمنتج دون الكشف عن الرعاية، حيث أن تغيير الأموال يمكن أن يؤثر على رأي شخص ما في اللعبة، ومع ذلك، توضح المعلومات الجديدة أن العديد من مستخدمي يوتيوب يطلبون المال من المطورين قبل إنشاء محتوى يعرض ألعابهم.



وهناك المئات من مقاطع الفيديو هذه على يوتيوب حيث يؤثر منشئها على جمهوره دون الكشف عن حصولهم على أموال مقابل لعب اللعبة، والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو العدد الهائل من المبدعين الذين اعترفوا بفعل ذلك ويبدو أنهم لا يرون أي مشكلة في طلب المال مقابل هذا المحتوى.














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