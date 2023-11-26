-->

Sunday, 26 November 2023 01:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منصة X قد تخسر 75 مليون دولار من إيرادات الإعلانات

11/26/2023 4:28:59 AM
(MENAFN- Youm7) تحقق X ، الشبكة الاجتماعية المعروفة سابقًا باسم تويتر، أكبر قدر من الإيرادات في الأشهر الأخيرة من العام، حيث تكثف العلامات التجارية حملاتها الإعلانية لموسم التسوق في العطلات، ولكن وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، قد يبدو تقرير أرباح الشركة لهذا الربع مختلفًا عن المعتاد.
واستنادًا إلى الوثائق الداخلية التي اطلعت عليها صحيفة التايمز، فإن أكثر من 100 علامة تجارية وحتى أنواع أخرى من المعلنين، مثل المرشحين السياسيين، أوقفوا إعلاناتهم مؤقتًا بالكامل على الموقع، بينما يفكر العشرات الآخرون في سحب حملاتهم، وإذا لم يعود المعلنون، فقد يخسر X ما يصل إلى 75 مليون دولار من أرباح الإعلانات هذا العام.
وبحسب ما ورد، تتتبع الوثائق كيف سيتأثر X بالعلامات التجارية التي تغادر الموقع، بما في ذلك العلامات الأولى التي أوقفت إعلاناتها مؤقتًا بعد وقت قصير من تغريدة إيلون ماسك المثيرة للجدل، حيث وافق على منشور تم وصفه بمعادية للسامية.
ونشرت منظمة مراقبة الإعلام Media Matters تقريرًا يظهر إعلانات على الموقع بجوار محتوى معاد للسامية.
ردًا على ذلك، رفعت X دعوى قضائية ضد المنظمة، متهمة إياها بـ "تصنيع صور جنبًا إلى جنب عن عمد وبشكل ضار تصور منشورات المعلنين على منصة الوسائط الاجتماعية التابعة لشركة X Corp بجانب محتوى النازيين".
وقالت شركة X في شكواها إن شركة Media Matters تعمدت خلق بيئة لعرض إعلانات من بعض أكبر المعلنين على المنصة بجوار "محتوى متطرف وهامشي".

ودافعت ليندا ياكارينو، الرئيس التنفيذي للشركة، عن X في منشور وقالت إن اثنين فقط من المستخدمين شاهدا إعلان Apple بجوار محتوى غير مستساغ على المنصة، وأضافت أن أحدها كان Media Matters.
وكانت شركات IBM وApple وDisney من بين العلامات التجارية التي سحبت إعلاناتها بسرعة من X بعد تلك الحوادث.

وأشارت Lionsgate على وجه التحديد إلى تغريدة ماسك كسبب لتعليق حملاتها الإعلانية، في حين كانت Ubisoft واحدة من أولى شركات ألعاب الفيديو التي سحبت إعلاناتها من X.

ووفقًا لتقرير The Times، أوقفت Airbnb ما يزيد عن مليون دولار من الإعلانات على X، وسحبت Netflix إعلانات بقيمة 3 ملايين دولار.
وقد تخسر X أيضًا 4 ملايين دولار من إيرادات الإعلانات بسبب إيقاف الشركات التابعة لشركة Microsoft لحملاتها مؤقتًا.








MENAFN26112023000132011024ID1107486148

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث