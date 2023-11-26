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ضربة لـ ميتا وإكس.. دراسة: تزايد نسبة حصول الأمريكيين على الأخبار من تيك توك

11/26/2023 4:28:59 AM
(MENAFN- Youm7) نشر مركز "بيو" للدراسات -‏ وهو مركز أبحاث أمريكى غير حزبى ومقره واشنطن - دراسة تقول إن نسبة متزايدة من البالغين فى الولايات المتحدة يتلقون الأخبار بانتظام على تيك توك ، ويتناقض هذا مع العديد من مواقع التواصل الاجتماعى الأخرى، حيث انخفض استهلاك الأخبار أو بقى على حاله تقريبًا فى السنوات الأخيرة.

وفى غضون 3 سنوات فقط، تضاعفت نسبة البالغين فى الولايات المتحدة الذين يقولون إنهم يحصلون بانتظام على الأخبار من تيك توك، أكثر من 4 أضعاف، من 3% فى عام 2020 إلى 14% فى عام 2023.

أصبح تطبيق تيك توك، المعروف فى المقام الأول بمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، يتمتع بشعبية خاصة بين المراهقين الذين أفاد ثلثاهم أنهم استخدموا المنصة على وكذلك الشباب.


تيك توك

من بين البالغين، من المرجح أن يقول أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا إنهم يتلقون الأخبار بانتظام على تيك توك، ويقول حوالى ثلث الأمريكيين فى هذه الفئة العمرية (32%) إنهم يحصلون على الأخبار بانتظام هناك، وهى نسبة أعلى مما كانت عليه فى السنوات السابقة، وهذا بالمقارنة مع 15% ممن تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 49 عامًا، و7% ممن تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 64 عامًا، و3% فقط ممن تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق.

يتلقى المزيد من مستخدمى تيك توك البالغين فى الولايات المتحدة الأخبار هناك أيضًا، حاليًا، ويقول 43% من مستخدمى التطبيق الصينى إنهم يحصلون بانتظام على الأخبار على الموقع، ارتفاعًا من 33% قالوا الشيء نفسه فى عام 2022.

من المرجح الآن أن يحصل مستخدمو تيك توك على الأخبار من التطبيق نفسه بنفس القدر الذى يحصل به مستخدمو فيس بوك على الأخبار من فيس بوك، ومع ذلك، فإن مستخدمى تيك توك أقل احتمالاً من مستخدمى إكس للحصول على الأخبار على الموقع.







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