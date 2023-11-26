النفط يحقق أول مكاسب أسبوعية له خلال شهر

تراجعت أسعار النفط عالمياً أول من أمس في ختام أسبوع التداول، مع انحسار العلاوة المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية بدعم إطلاق سراح عدد من الرهائن في غزة، لكن الأسعار حققت مكاسب أسبوعية للمرة الأولى منذ أكثر من شهر قبيل اجتماع ((أوبك+)) الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن تخفيضات المجموعة للإنتاج في 2024.



ونزل سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت 84 سنتاً بما يعادل 1 % إلى 80.58 دولاراً ، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.56 دولار أو 2 % عن إغلاق يوم الأربعاء عند 75.54 دولاراً.



ولم تكن هناك تسوية لخام غرب تكساس الوسيط الخميس بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، نقلا عن رويترز.



وحقق كلا العقدين أول مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع وذلك في الوقت الذي تستعد فيه ((أوبك+)) لاجتماع تحتل تخفيضات الإنتاج صدارة رأس جدول أعماله بعد التراجعات في أسعار النفط في الآونة الأخيرة بسبب مخاوف حيال الطلب ونمو المعروض، خاصة من المنتجين من خارج منظمة أوبك.