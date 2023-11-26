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أبو تريكة: غزة كشفت عورات العالم المنافق (فيديو)

11/26/2023 4:26:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بعد 50 يوماً من الغياب عن المشهد الإعلامي، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو حديثاً للاعب المنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة، في أحدث تصريح له، كشف فيه عن موقفه من أحداث قطاع غزة، ورأيه في رد فعل العالم على ما يعيشه الفلسطينيون، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.


وقد عبَّر أبو تريكة خلال ظهوره عبر قناة "بي إن سبورتس" القطرية عن مشاعره تجاه ما يحدث، وقال: "أنا مش بخير، 50 يوم والعالم المنافق ساكت صامت، 50 يوم 20 ألف شهيد ماتوا، 50 يوم 8 آلاف طفل فلسطيني استشهد، 50 يوم الآلاف من النساء استشهدوا والعالم صم بكم فهم لا يفقهون".

ثم أضاف في التصريح نفسه متوجهاً بالكلام لكل العالم: "كشفناكم، غزة كشفت الجميع، غزة كشفت عورات وسوءات العالم، العالم اللي بيقول على نفسه حر، حر ايه".


وختم لاعب كرة القدم السابق كلامه في الفيديو المتداول وقال: "دي القضية الوحيدة اللي في العالم الحق واضح والباطل معروف، إنما إنتوا بتسكتوا عن الباطل ومبتنصروش الحق، والله العظيم لننصر الحق حتى لو ايه، فلتحيا فلسطين.. فلتحيا فلسطين.. فلتحيا فلسطين".

عودة بعد غياب
قد كان لاعب المنتخب المصري السابق قد غاب عن الظهور على شاشة "بي إن سبورت" منذ بداية الأحداث على غزة، الشيء الذي جعل كثيرين يتساءلون عن السبب، مطالبين بعودته من جديد والحديث عمّا يقع في القطاع من عدوان من طرف دولة الاحتلال الإسرائيلي.


وقد جاءت عودة ظهور أبو تريكة من جديد في المشهد الإعلامي بعد إعلان الهدنة الإنسانية بين الاحتلال وحركة حماس، التي مدتها 4 أيام. -وكالات

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