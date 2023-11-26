تحذيرات من عشوائية قطاع النقل الكهربائي لعدم وجود مواصفات فنية للمركبات

MENAFN - Alghad Newspaper) فرح عطيات

حذر خبراء متخصصون في مجال السيارات الكهربائية من "العشوائية التي تسود قطاع النقل الكهربائي، في ظل عدم وجود بروتوكولات ومواصفات فنية لمركبات الكهرباء المستخدمة على المستوى الفردي".



وطالب الخبراء، في تصريحات لـ"الغد"، بـ"ضرورة اعتماد بروتوكولات للشواحن في المملكة للتسهيل على المواطنين خلال عملية شحن مركباتهم، والتي تضمن كذلك سلامة السيارات والمستخدمين على حد سواء".

ودعا المدير التنفيذي لجمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين محمد الزرو "الجهات المعنية القيام بعملية تقنين وتنظيم قطاع السيارات الكهربائية، سواء من ناحية البنية التحتية المتمثلة بمحطات الشحن، أو بالمواصفات الفنية الخاصة بمحطة الشحن المنزلية أو العامة".



كما شدد على أن "تعهد الجهات المعنية بوضع بروتوكول للشحن، الذي يحكم عملية التوافق بين المركبات الكهربائية وهذه المحطات المنزلية أو العامة".



و"نظرا لعدم وجود بروتوكول موحد، فإن ذلك الأمر يتسبب بإرباك لوكلاء السيارات، وحتى التجار عبر استيراد المركبات وبشكل يضمن وجود إمكانيات الشحن لها"، لافتا إلى أن "محطات الشحن العامة المتوفرة لا تتوافق مع المركبات المستخدمة محلياً".



كما أن "عدم وجود إطار قانوني تنظيمي يلزم بأن تكون أنظمة الشحن في السيارات المستوردة متوافقة مع الشبكة الوطنية للشواحن، أو أن نوع الشاحن يتماشى والنظام الكهربائي في الأردن، من التحديات التي يشهدها قطاع النقل الكهربائي العام والخاص"، بحسبه.



ولذلك طالب الزرو بأن "توحد بروتوكولات الشحن، أو المواصفات الفنية للسيارة الكهربائية، لتكون مناسبة والبيئة المحلية، مع الاعتماد على تلك المعتمدة لدى دول الجوار كنموذج يحتذى به في الأردن".

ولا يقتصر الأمر على ذلك، بحد قوله بل يجب أن "تكون المواصفة والبرتوكول محلياً، متوافقا مع ما هو موجود إقليمياً، بخاصة مع أنظمة وبروتوكولات الشحن في المنطقة".



ومن وجهة نظر خبير النقل المستدام في المعهد العالمي للنمو الأخضر د. محمد ناصر، فإن "وضع قاعدة فنية للسيارات الكهربائية يلزم كافة الجهات المعنية في هذا القطاع، من اتباع بروتوكولات محددة بشأن نوعية الشواحن وغيرها".



ورغم "تزايد أعداد السيارات الكهربائية في المملكة وعلى المستوى الفردي، التي تساعد في الحفاظ على البيئة، إلا أن العشوائية تسود هذا القطاع، ما يؤثر سلبا على طريقة الاستخدام الصحيحة لهذه المركبات"، وفق ناصر.



ونوه الى أن "تكنولوجيا السيارات الكهربائية تعد حديثة على المستوى المحلي، ولا بد من التعامل معها بحذر، تفاديا لأي انعكاسات سلبية على السوق المحلي"، لافتا الى أن "السيارة الكهربائية عبارة عن أداة ذكية، لذلك تحتاج لأن يتم التعامل معها بطرق فنية محددة".



وشدد ناصر على أن "استيراد سيارات كهربائية غير مطابقة للمواصفات المحلية، أو غير مخصصة للقيادة، وضمن الظروف المحلية ستتسبب بالعديد من المشكلات، من بينها انخفاض كفاءة البطارية، التي تكلف المواطنين مبالغ مالية طائلة".



ولذلك، وبحد قوله "وجود مواصفة فنية معتمدة في الأردن سيساعد المصنعين لهذه السيارات على الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي تتسم بها المملكة لدى تصميم المركبات، أو حتى عند استيرادها، ولضمان توفر دعم فني لها".



ولا بد، برأيه أن "تعتمد مواصفة إقليمية لتحسين استخدام المركبات الكهربائية" في وقت يعاني الأردن فيه" من انتشار استخدام السيارات الكهربائية مقابل البطء في وجود محطات للشحن، والذي يعود لعدم وجود بروتوكولات للشحن معتمدة محلياً".



وبشأن حافلات النقل العام والسياحي والكهرباء، فإن "توفر بنية تحتية لمحطات الشحن أمر بالغ الأهمية، بعيداً عن الاعتماد على عدة أنواع من الشواحن، والتي تؤثر سلباً على سلامة الحافلة والمستخدم".



وبين أن "أي مشكلة في هذا السوق مستقبلاً، ونتيجة العشوائية التي تميزه، والاستخدام الخاطئ ستفاقم من التأثيرات السلبية على هذا القطاع محلياً".



وبرأي مهندس السيارات الكهربائية أحمد رفيق، فإن "توحيد المواصفة الفنية للسيارات الكهربائية، يُسهل على المواطن اختيار المركبة التي تتوافق والظروف المناخية وحالة الطقس التي تتسم به المملكة، أو دول الشرق الأوسط، والمغايرة لدول أوروبا وأميركيا".



وأكد لـ"الغد" أن "وجود بروتوكول سيؤدي إلى تنظيم السوق المحلي، حيث أن المواصفات الفنية المتعددة تربك المواطن في البحث عن قطع الصيانة لمركبته"، مضيفا أن "هنالك توجها عالميا نحو توحيد مداخل شحن السيارات الكهربائية، وتحديث تلك المتوفرة حاليا، بهدف التسهيل على المصنعين، والمستخدمين".

وحالياً، وبحسبه فإن "مداخل الشحن للسيارات الكهربائية تختلف باختلاف مكان تصنيع المركبة، ولذلك فإن العديد من المواطنين يشكون من عدم توفر محطات شحن تتناسب ومركباتهم".



و"قضية التنوع في مداخل الشحن لا تقتصر تأثيراتها على المواطن وحده، بل تنسحب على المستثمرين، في حين أن هنالك أربعة أنواع للمداخل في الأردن"، لافتا الى أن "وجود مواصفة موحدة للسيارة الكهربائية سيسهم بتوسيع انتشار هذه المركبات على نطاق واسع في المملكة، واستخدامها بالتنقل بين الدول المتجاورة".



كما أن "اعتماد وتوحيد اللغات المستخدمة في المركبة سيسهل على مالكها من استخدامها بشكل ميسر، مع ضمان وجود تحديث لبرمجيات السيارات الكهربائية وغيرها، مما ينعكس على سلامة السيارة والمستخدم كذلك".

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