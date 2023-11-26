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الطبيب الزعبي: علاج الأسيرة المحررة إسراء الجعابيص دين علينا

11/26/2023 4:25:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد الدكتور بسام الزعبي، مدير عام مستشفى الحنان في عمّان، تكفله بعلاج الأسيرة المحررة إسراء الجعابيص، بالتعاون مع أطباء وخبراء تجميل في المملكة.

وقال الزعبي في حديث لـ"الغد"، إنّ ما دفعه للتفكير بعلاج الأسيرة هو شعوره بالمسؤولية الإنسانية تجاهها، وإيمانه بأنّ علاجها هو "دين علينا".

وأضاف الزعبي أنّه لن يتكفل بعلاج إسراء وحدها، بل سيقدم كل الخدمات العلاجية والتكفل في علاج كل طفل يحتاج للتدخل الطبي، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية التي تستطيع التواصل معه عن الحالة.

وأشار الزعبي إلى أنّ حالة الأسيرة المحررة تحتاج إلى ثلاث مراحل من العلاج، وغالباً مدة العلاج تترواح بين 4-5 شهور.

وأوضح أنّ تكلفة إقامة إسراء وذويها ممن يستطيعون الحضور ستكون كاملة على حسابه، في بيت جاهز يملكه، تستطيع البقاء فيه طول مدة علاجها ومتى أرادت.

حول آلية التواصل مع الأسيرة، أكد الزعبي أنّه تم بالتنسيق مع الجمعية الأردنية للاسعاف، التي تكفلت بالتوصل مع الجهات الرسمية لتسهيل دخول الأسيرة إلى الأردن والبدء في علاجها.

يشار إلى أنّ الأسيرة الجعابيص حكمت بالسجن لمدة 11 سنة في السجون الإسرائيلية، قضت منها ثماني سنوات، وأفرج عنها بصفقة تبادل بين حماس وإسرائيل فجر اليوم الأحد.

واتُهمت جعابيص بمحاولة قتل جندي إسرائيلي، بعد انفجار أسطوانة غاز كانت تحملها في مركبتها قرب حاجز عسكري في أكتوبر تشرين الأول 2015، حيث أصيبت بصورة خطرة جدًا أدت حروق في وجهها بنسبة كبيرة.

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