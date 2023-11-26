الأسيرة المحررة الجعابيص في منزلها بالقدس بعد 7 سنوات في السجن الإسرائيلي

وصلت الأسيرة إسراء الجعابيص، فجر الأحد، إلى منزلها في بلدة جبل المكبر، بالقدس بعد الإفراج عنها، و5 أسيرات أخريات، و33 طفلا فلسطينيا أسيرا، وذلك في ظل تشديد أمني إسرائيلي حول منزلها.



وقال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي عبر صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك: "الإفراج عن الأسيرة المقدسية إسراء جعابيص في هذه اللحظات".



وقبل الإفراج عنها، اشترطت الشرطة الإسرائيلية، ليل السبت/الأحد، إخلاء منزل الأسيرة الجعابيص من الصحفيين قبيل الإفراج عنها ضمن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.



وقضت الجعابيص 7 سنوات داخل السجون الإسرائيلية، من أصل 11 سنة قضت المحكمة الإسرائيلية بسجنها، وهي مصابة بحروق بأنحاء جسدها، جراء إطلاق قوات إسرائيلية النار عليها في عام 2016.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة (فلسطيني حقوقي) أن القوات الإسرائيلية اقتحمت محيط منزل الأسيرة الجعابيص واشترطت إخلاءه من كافة الصحفيين ووسائل الإعلام.



وعلى الصعيد ذاته، وصلت الأسيرة شروق دويات، إلى منزلها في مدينة صورباهر جنوب القدس، بعد الإفراج عنها.



وقضت دويات 8 سنوات من أصل 16 عامًا مدة محكوميتها داخل السجون الإسرائيلية.-(وكالات)