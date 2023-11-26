الأسيرة المحررة الجعابيص في منزلها بالقدس بعد 7 سنوات في السجن الإسرائيلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وصلت الأسيرة إسراء الجعابيص، فجر الأحد، إلى منزلها في بلدة جبل المكبر، بالقدس بعد الإفراج عنها، و5 أسيرات أخريات، و33 طفلا فلسطينيا أسيرا، وذلك في ظل تشديد أمني إسرائيلي حول منزلها.
وقال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي عبر صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك: "الإفراج عن الأسيرة المقدسية إسراء جعابيص في هذه اللحظات".
وقبل الإفراج عنها، اشترطت الشرطة الإسرائيلية، ليل السبت/الأحد، إخلاء منزل الأسيرة الجعابيص من الصحفيين قبيل الإفراج عنها ضمن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.
وقضت الجعابيص 7 سنوات داخل السجون الإسرائيلية، من أصل 11 سنة قضت المحكمة الإسرائيلية بسجنها، وهي مصابة بحروق بأنحاء جسدها، جراء إطلاق قوات إسرائيلية النار عليها في عام 2016.
وذكر مركز معلومات وادي حلوة (فلسطيني حقوقي) أن القوات الإسرائيلية اقتحمت محيط منزل الأسيرة الجعابيص واشترطت إخلاءه من كافة الصحفيين ووسائل الإعلام.
وعلى الصعيد ذاته، وصلت الأسيرة شروق دويات، إلى منزلها في مدينة صورباهر جنوب القدس، بعد الإفراج عنها.
وقضت دويات 8 سنوات من أصل 16 عامًا مدة محكوميتها داخل السجون الإسرائيلية.-(وكالات)
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