-->

Sunday, 26 November 2023 01:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد 7 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

11/26/2023 4:25:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استشهد سبعة فلسطينيين، السبت، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، خمسة منهم في جنين، وواحد في بلدة قباطية شمال الضفة، وآخر في البيرة جنوبها، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان:“طواقمنا تنقل شهيدا وعدة مصابين من داخل مخيم جنين جراء قصف إسرائيلي”.
وأشارت الجمعية إلى أن الجيش الإسرائيلي أوقف أحد سياراتها واعتقل مصابا قبل وصوله للمستشفى.
وأفادت وزارة الصحة، صباح السبت، بـ“استشهاد الطبيب شامخ كمال أبو الرب (25 عاماً) برصاص الاحتلال في بلدة قباطية”.
ونعت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أبو الرب“الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على بلدة قباطية، صباح السبت”، لافتة إلى إصابة شقيقه.
كما استشهد أربعة فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي في جنين، خلال توغله بمركبات مدرعة في المدينة، التي شهدت مؤخراً أعنف عملية إسرائيلية في الضفة الغربية منذ ما يقرب من 20 عاماً.
وقال شهود عيان إن“قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين، مساء السبت، ترافقها جرافة عسكرية، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات وأطراف مخيم جنين، وتجري اشتباكات مسلحة عنيفة”.
وتحدث الشهود عن“وجود مكثف للجيش حول مستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينا. ويحاصر الجيش المستشفيين، ويقوم بتفتيش سيارات الإسعاف، ويعوق عمل الطواقم الطبية”.
وتحلّق مسيّرات بشكل مكثف في أجواء جنين، بحسب المصادر نفسها.
وأعلنت كتيبة جنين، التي تضم فصائل فلسطينية مختلفة، أن“مقاتلينا يخوضون اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة في محيط المخيم”.
كما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة أربعة أشخاص في اقتحام الجيش الإسرائيلي لجنين.
وأعلنت الوزارة أيضاً“استشهاد الفتى محمد رياض صالح (16 عاماً) في مدينة البيرة”.
فضلاً عن ذلك، أفادت الوزارة وجمعية الهلال الأحمر بـ“إصابة 17 فلسطينياً برصاص الجيش الاسرائيلي في أماكن مختلفة من الضفة الغربية”، منها إصابة حرجة في مدينة دورا جنوب الضفة.
وتشهد الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، تصاعداً في التوترات منذ اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحركة“حماس” في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية إلى 238 في موجة التصعيد الحالية منذ 7 أكتوبر الماضي، إضافة إلى 2950 جريحا، وفق معطيات وزارة الصحة.
ووفق أحدث حصيلة لنادي الأسير الفلسطيني“ارتفعت حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر، إلى أكثر من 3160، وتشمل الحصيلة من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن”.- (وكالات)

MENAFN26112023000072011014ID1107486135

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث