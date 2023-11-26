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قطر: هناك تقدم بشأن الهدنة سيسمح بتمديدها

11/26/2023 4:25:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري لشبكة "سي إن إن"، هناك تقدم إيجابي بصفة عامة بشأن الهدنة في غزة في يومها الثاني.

وأضاف الأنصاري "ما نأمله هو أن الزخم الذي نتج عن إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين في هذين اليومين ومن اتفاق الأيام الأربعة، سيسمح لنا بتمديد الهدنة والدخول في مناقشات أكثر جدية حول بقية الأيام".

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