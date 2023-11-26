قطر: هناك تقدم بشأن الهدنة سيسمح بتمديدها

قطر: هناك تقدم بشأن الهدنة سيسمح بتمديدها
التاريخ
11/26/2023 4:25:40 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري لشبكة "سي إن إن"، هناك تقدم إيجابي بصفة عامة بشأن الهدنة في غزة في يومها الثاني.
وأضاف الأنصاري "ما نأمله هو أن الزخم الذي نتج عن إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين في هذين اليومين ومن اتفاق الأيام الأربعة، سيسمح لنا بتمديد الهدنة والدخول في مناقشات أكثر جدية حول بقية الأيام".
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