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إعادة طرح عطاء استقطاب مطور لمشروع المدينة الاقتصادية مع العراق

11/26/2023 4:25:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




طارق الدعجة
اعلنت الشركة العراقية الأردنية للصناعة عن إعادة طرح عطاء دولي للمرة الثانية لاستقطاب مطور لمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين العراق والأردن، والمقرر إقامتها على الحدود بينهما بمساحة 22 ألف دونم.

وتشمل دعوة العطاء إعداد الدراسات والتصاميم والمخططات الهندسية، وتطوير وتمويل وتنفيذ وإدارة واستثمار وترويج وتشغيل المدينة الاقتصادية، وإدامة وصيانة عناصرها ومرافقها.

دعت الشركة المملوكة للحكومتين الأردنية والعراقية المكلفة بتنفيذ المشروع جميع الشركات العالمية المختصة والمؤهلة في مجال تطوير المدن الاقتصادية والمدن الصناعية والمناطق التنموية والمناطق الحرة للمشاركة بالعطاء.

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