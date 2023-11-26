الاحتلال يحذر الفلسطينيين من التوجه لشمال غزة
التاريخ
11/26/2023 4:25:25 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حذر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين
من التوجه إلى شمال قطاع غزة.
ونقلا عن
"الجزيرة نت"، فإن الاحتلال حذر الفلسطينيين من الاقتراب لمسافة تقل عن
كيلومتر واحد من السياج الأمني.
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