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محامو الأردن إلى الجزائر لمقاضاة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية

11/26/2023 4:25:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



غادر نقيب المحامين يحيى أبوعبود يرافقه عضو مجلس النقابة أشرف الزعبي إلى الجزائر للمشاركة في اجتماعات لاستكمال الإجراءات القانونية لملاحقة الكيان الصهيوني على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني أمام محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الأوروبية التي تقبل الاختصاص العالمي لملاحقة قادة الكيان وجنوده.

وقال أبوعبود إنه من المقرر أن يعقد لقاءات مع نقابة المحامين الجزائريين وعدد من القضاة والمحامين العرب والدوليين؛ بهدف توحيد المسارات والاشتراك بها جميعا وبحث إمكانية مقاضاة الكيان أمام محكمة العدل الدولية بطلب من أحد أعضاء الأمم المتحدة.

وأضاف أن اللجنة القانونية لنقابة المحامين وكذلك لجنة الإسناد القانوني لملاحقة الكيان الصهيوني والدفاع عن الحق الفلسطيني أمام الجهات الدولية عقدت اجتماعا أمس وقدمت توصياتها ومشروعها بهذا الصدد.

ويشارك نقيب المحامين بصفته المنسق العام لاتحاد المحامين العرب في المجهود القانوني دعما للملفات القانونية التي تهدف لملاحقة الاحتلال ورموزه على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.

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