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الحكم بحبس وزير الدفاع الكويتي الأسبق خالد الجراح الصباح

11/26/2023 4:25:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قضت محكمة التمييز الكويتية الأحد بحبس وزير الدفاع الأسبق خالد الجراح الصباح سبع سنوات مع الشغل في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش.
وامتنعت المحكمة عن النطق بعقاب رئيس الوزراء الأسبق جابر المبارك الصباح وألزمته برد مبالغ مالية في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش.
(رويترز)

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