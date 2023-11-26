الحكم بحبس وزير الدفاع الكويتي الأسبق خالد الجراح الصباح

الحكم بحبس وزير الدفاع الكويتي الأسبق خالد الجراح الصباح
التاريخ
11/26/2023 4:25:24 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قضت محكمة التمييز الكويتية الأحد بحبس وزير الدفاع الأسبق خالد الجراح الصباح سبع سنوات مع الشغل في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش.
وامتنعت المحكمة عن النطق بعقاب رئيس الوزراء الأسبق جابر المبارك الصباح وألزمته برد مبالغ مالية في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش.
(رويترز)
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