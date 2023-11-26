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عشاق الموسيقى يشنّفون أسماعهم في ليلة السنباطي بالرياض

11/26/2023 4:18:12 AM
(MENAFN- Al Watan) عشاق الطرب والموسيقى على موعد مع ليلة طربية في الرياض ضمن حفلات موسم الرياض يوم الخميس 30 نوفمبر على مسرح أبوبكر سالم.
حيث يجتمع عدد من نجوم الفن العربي في ليلة الموسيقار الكبير "رياض السنباطي".
ويأتي هذا الحفل بعد عدة حفلات مماثلة، مثل "حفل روائع الموجي" و "ليلة بليغ حمدي".
وكشفت الشركة المنظمة "بنش مارك" عن الفنانين المشاركين في الحفلة وهم: الفنانة شيرين والفنان صابر الرباعي والفنان احمد سعد والفنانة مي فاروق والفنانة ريهام عبدالحكيم والفنان فؤاد زبادي والفنانة ايمان عبدالغني، وستكون الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.
يذكر أن الراحل رياض السنباطي أحد أبرز وأهم الملحنين في الوطن العربي، وقد لحن لعدد من أبرز نجوم الغناء مثل: أم كلثوم وهدى سلطان وغيرهم.
ومن أشهر الأغاني التي لحنها: الأطلال - إن كنت ناسي أفكرك - القلب يعشق كل جميل وغيرها.

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