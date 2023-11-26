عشاق الموسيقى يشنّفون أسماعهم في ليلة السنباطي بالرياض

(MENAFN
- Al Watan) عشاق الطرب والموسيقى على موعد مع ليلة طربية في الرياض ضمن حفلات موسم الرياض يوم الخميس 30 نوفمبر على مسرح أبوبكر سالم.
حيث يجتمع عدد من نجوم الفن العربي في ليلة الموسيقار الكبير "رياض السنباطي".
ويأتي هذا الحفل بعد عدة حفلات مماثلة، مثل "حفل روائع الموجي" و "ليلة بليغ حمدي".
وكشفت الشركة المنظمة "بنش مارك" عن الفنانين المشاركين في الحفلة وهم: الفنانة شيرين والفنان صابر الرباعي والفنان احمد سعد والفنانة مي فاروق والفنانة ريهام عبدالحكيم والفنان فؤاد زبادي والفنانة ايمان عبدالغني، وستكون الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.
يذكر أن الراحل رياض السنباطي أحد أبرز وأهم الملحنين في الوطن العربي، وقد لحن لعدد من أبرز نجوم الغناء مثل: أم كلثوم وهدى سلطان وغيرهم.
ومن أشهر الأغاني التي لحنها: الأطلال - إن كنت ناسي أفكرك - القلب يعشق كل جميل وغيرها.
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