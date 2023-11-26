الطبيب السعودي هاني نجم يحصد جائزة نوابغ العرب

(MENAFN
- Al Watan) فاز الطبيب الجراح السعودي رئيس قسم جراحة قلب الأطفال والبالغين في كليفلاند كلينك - أوهايو الدكتور هاني نجم، يوم أمس السبت، بجائزة نوابغ العرب عن فئة الطب، ليكون أول من يفوز بهذه الجائزة العربية والتي تعد بمثابة جائزة نوبل العرب.
وتستهدف مبادرة نوابغ العرب الإشراف على النوابغ المتميزين من أصحاب المواهب الاستثنائية من العلماء والمفكرين والمخترعين والمبتكرين المتميزين والمبدعين العرب في شتى المجالات.
ومنحت الجائزة لنجم عن فئة الطب، تقديراً لإسهاماته في مجال جراحة القلب للكبار والأطفال وأمراض القلب الخلقية، إذ ساهم في ابتكار عمليات لتشوهات قلب خلقية معقدة، لتنجنب وضعهم في مسار البطين الأحادي. وأجرى أكثر من 10 آلاف عملية قلب للكبار والأطفال، وقدم ممارسات مبتكرة ومشاركات استثنائية في جراحة القلب، ومنها مشاركته في عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم سرطاني في قلب جنين لا يتجاوز عمره 26 أسبوعا.
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