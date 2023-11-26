الطبيب السعودي هاني نجم يحصد جائزة نوابغ العرب

MENAFN - Al Watan) فاز الطبيب الجراح السعودي رئيس قسم جراحة قلب الأطفال والبالغين في كليفلاند كلينك - أوهايو الدكتور هاني نجم، يوم أمس السبت، بجائزة نوابغ العرب عن فئة الطب، ليكون أول من يفوز بهذه الجائزة العربية والتي تعد بمثابة جائزة نوبل العرب.

وتستهدف مبادرة نوابغ العرب الإشراف على النوابغ المتميزين من أصحاب المواهب الاستثنائية من العلماء والمفكرين والمخترعين والمبتكرين المتميزين والمبدعين العرب في شتى المجالات.

ومنحت الجائزة لنجم عن فئة الطب، تقديراً لإسهاماته في مجال جراحة القلب للكبار والأطفال وأمراض القلب الخلقية، إذ ساهم في ابتكار عمليات لتشوهات قلب خلقية معقدة، لتنجنب وضعهم في مسار البطين الأحادي. وأجرى أكثر من 10 آلاف عملية قلب للكبار والأطفال، وقدم ممارسات مبتكرة ومشاركات استثنائية في جراحة القلب، ومنها مشاركته في عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم سرطاني في قلب جنين لا يتجاوز عمره 26 أسبوعا.