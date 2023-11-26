كم من المال يحتاج الإنسان ليحقق السعادة من وجهة نظر 4 أجيال

(MENAFN
- Al Watan) لاريب أن وجود المال والراحة المادية توفر لصاحبها الراحة الذهنية والتخلص من عبء التفكير في الديون، بالتالي الشعور بالكثير من السعادة والقليل من التوتر.
وفقًا لاستطلاع حديث أجرته شركة الخدمات المالية Empower، وجد أن 6 من كل 10 أميركيين، يعتقدون بأن "المال يمكن أن يشتري السعادة"
ووفقا للاستطلاع فإن متوسط الراتب الذي يقول كل جيل إنه يحتاج إليه ليكون سعيدًا وأقل توترًا جاء كتالي:
الجيل (Z): 128,084 دولار
جيل الألفية: 525,947 دولار
الجيل (X):130,344 دولار
جيل طفرة المواليد: 124,165 دولار
* تفاصيل الاستطلاع
سُئل الأميركيون المشاركون في الاستطلاع عن مقدار المال الذي يتطلبه الشعور بالسعادة، قالوا إن الأمر يتطلب ثروة صافية تبلغ حوالي 1.2 مليون دولار في المتوسط.
يقول جيل الألفية إنهم بحاجة إلى ثروة صافية تبلغ حوالي 1.7 مليون دولار ليكونوا سعداء. بينما سيحتاج جيل X إلى حوالي 1.2 مليون دولار، وقال جيل طفرة المواليد بالمثل إن صافي ثروة تقل قليلاً عن مليون دولار ستجعلهم سعداء.
أما بالنسبة للجيل Z ، فقد وجدت مؤسسة Empower أنه من بين جيل البالغين الأصغر سناً، فإن صافي الثروة التي تبلغ حوالي 487 ألف دولار في المتوسط ستكون كافية لتحقيق السعادة المالية.
وبحسب تقرير لـCNBC فإن حوالي 72% من جيل الألفية يتفقون على أن المال يمكن أن يشتري السعادة، أكثر من أي جيل آخر.
وهم كذلك الجيل الذي يذكر أعلى الرواتب السنوية التي يحتاجونها ليكونوا سعداء، أعلى بأكثر من أربعة أضعاف من رقم أي جيل آخر.
ووجدت Empower أن تحسين حياة الناس لن يتطلب الكثير من المال، نسبياً.
كما أن وجود دفعة إضافية لمرة واحدة بقيمة 25 ألف دولار من شأنها أن تزيد بنسبة 42٪ من السعادة المالية للأميركيين لمدة ستة أشهر.
كما أن المكاسب المفاجئة البالغة 15000 دولار ستفعل الشيء نفسه بالنسبة لـ 32% من المشاركين، وسيكون 17% أكثر سعادة بمكافأة قدرها 5000 دولار.
وعلى الرغم من قولهم إنهم سيحتاجون إلى الحصول على راتب مرتفع أو الحصول على ثروة صافية عالية جدًا ليشعروا بالسعادة، فإن هذه الأشياء في حد ذاتها ليست هي ما يجعل معظم الأميركيين سعداء.
ويرى 67% من الأمريكيين بحسب الاستطلاع إن دفع جميع فواتيرهم في الوقت المحدد وبالكامل هو ما يحدد السعادة المالية.
إن الإعفاء من الديون والاستمتاع بالكماليات الصغيرة اليومية، هما الطريقتان الأخريان الأكثر شيوعًا التي يقول الأميركيون إنهم يمكن أن يكونوا سعداء ماليًا.
ويجد 17% فقط من المشاركين إلى أن الوصول إلى ثروة صافية معينة يعني أنهم سعداء مالياً.
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