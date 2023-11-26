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كم من المال يحتاج الإنسان ليحقق السعادة من وجهة نظر 4 أجيال

11/26/2023 4:18:12 AM
(MENAFN- Al Watan) لاريب أن وجود المال والراحة المادية توفر لصاحبها الراحة الذهنية والتخلص من عبء التفكير في الديون، بالتالي الشعور بالكثير من السعادة والقليل من التوتر.
وفقًا لاستطلاع حديث أجرته شركة الخدمات المالية Empower، وجد أن 6 من كل 10 أميركيين، يعتقدون بأن "المال يمكن أن يشتري السعادة"
ووفقا للاستطلاع فإن متوسط الراتب الذي يقول كل جيل إنه يحتاج إليه ليكون سعيدًا وأقل توترًا جاء كتالي:
الجيل (Z): 128,084 دولار
جيل الألفية: 525,947 دولار
الجيل (X):130,344 دولار
جيل طفرة المواليد: 124,165 دولار
* تفاصيل الاستطلاع
سُئل الأميركيون المشاركون في الاستطلاع عن مقدار المال الذي يتطلبه الشعور بالسعادة، قالوا إن الأمر يتطلب ثروة صافية تبلغ حوالي 1.2 مليون دولار في المتوسط.
يقول جيل الألفية إنهم بحاجة إلى ثروة صافية تبلغ حوالي 1.7 مليون دولار ليكونوا سعداء. بينما سيحتاج جيل X إلى حوالي 1.2 مليون دولار، وقال جيل طفرة المواليد بالمثل إن صافي ثروة تقل قليلاً عن مليون دولار ستجعلهم سعداء.
أما بالنسبة للجيل Z ، فقد وجدت مؤسسة Empower أنه من بين جيل البالغين الأصغر سناً، فإن صافي الثروة التي تبلغ حوالي 487 ألف دولار في المتوسط ستكون كافية لتحقيق السعادة المالية.
وبحسب تقرير لـCNBC فإن حوالي 72% من جيل الألفية يتفقون على أن المال يمكن أن يشتري السعادة، أكثر من أي جيل آخر.
وهم كذلك الجيل الذي يذكر أعلى الرواتب السنوية التي يحتاجونها ليكونوا سعداء، أعلى بأكثر من أربعة أضعاف من رقم أي جيل آخر.
ووجدت Empower أن تحسين حياة الناس لن يتطلب الكثير من المال، نسبياً.
كما أن وجود دفعة إضافية لمرة واحدة بقيمة 25 ألف دولار من شأنها أن تزيد بنسبة 42٪ من السعادة المالية للأميركيين لمدة ستة أشهر.
كما أن المكاسب المفاجئة البالغة 15000 دولار ستفعل الشيء نفسه بالنسبة لـ 32% من المشاركين، وسيكون 17% أكثر سعادة بمكافأة قدرها 5000 دولار.
وعلى الرغم من قولهم إنهم سيحتاجون إلى الحصول على راتب مرتفع أو الحصول على ثروة صافية عالية جدًا ليشعروا بالسعادة، فإن هذه الأشياء في حد ذاتها ليست هي ما يجعل معظم الأميركيين سعداء.
ويرى 67% من الأمريكيين بحسب الاستطلاع إن دفع جميع فواتيرهم في الوقت المحدد وبالكامل هو ما يحدد السعادة المالية.
إن الإعفاء من الديون والاستمتاع بالكماليات الصغيرة اليومية، هما الطريقتان الأخريان الأكثر شيوعًا التي يقول الأميركيون إنهم يمكن أن يكونوا سعداء ماليًا.
ويجد 17% فقط من المشاركين إلى أن الوصول إلى ثروة صافية معينة يعني أنهم سعداء مالياً.

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