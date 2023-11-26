-->

Sunday, 26 November 2023 01:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصندوق العقاري يودع 970 مليون ريال لمستفيدي سكني خلال نوفمبر 2023

11/26/2023 4:18:11 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم، إيداع 970 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر نوفمبر 2023، في إطار الجهود لتحسين قدرة المستفيدين على تحمل تكاليف تملّك المسكن الملائم، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج المملكة 2030.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر نوفمبر بلغ 970 مليون ريال، خُصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري، مبينًا أن إجمالي ما أودِع في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحوّل في يونيو 2017 حتى شهر نوفمبر 2023م بلغ نحو 53.9 مليار ريال.
وقال بن ماضي، أن الصندوق العقاري أتاح الحل التمويلي أقل هامش ربح تمويلي بنسبة تصل إلى 2.59% لمستفيدي منتج البناء الذاتي لفترة محدودة بالشراكة مع مصرف الراجحي، والبنك السعودي الأول، وبنك البلاد، إضافة إلى مزايا برنامج الدعم السكني المحدّث الذي يُقدم حلولًا ومزايا أكثر لتمّلك السكن الملائم، لافتًا إلى أن من المزايا التمويلية الأخرى رفع نسبة الدفعة الأولى إلى 25% عند توقيع العقد التمويلي، بما يسهم في معالجة تحديات مستفيدي منتج البناء الذاتي وتمكينهم من تغطية التكاليف الأولية لمراحل بناء منازلهم.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة، وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

MENAFN26112023000089011017ID1107486111

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث